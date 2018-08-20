«Пятерочка и «Ярославский бройлер» стали одними из самых ярких участников «Пира на Волге»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-20T15:19:18+03:00

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В субботу, 18 августа, в Ярославле прошел грандиозный гастрономический фестиваль «Пир на Волге». Городской пикник в самом центре города – на нижнем ярусе Стрелки – собрал в этом году более 50 тысяч посетителей. Живая музыка, увлекательные мастер-классы, отличное настроение и, конечно, море угощений на любой вкус – визитная карточка фестиваля. Среди 120 участников одной из самых ярких стала ко-брендинговая площадка «Пятерочки» и одного из крупных поставщиков торговой сети - «Ярославского бройлера». Здесь посетители могли не только попробовать продукты, но и поучаствовать в чемпионате по грилю. А для самых маленьких была организована игровая площадка.

Почему при таком разнообразии участников люди не проходили мимо? Все просто : «Пятерочка» - любимый, узнаваемый бренд для многих. На территории Ярославской области сеть представлена 147-ю универсамами. В самой столице Золотого кольца – 80 магазинов. Они все удобно расположены, и предлагают покупателию именно то, что ему нужно.

На прилавках «Пятерочки» всегда свежие продукты от местных производителей. На сегодняшний день свою продукцию в торговой сети реализуют 44 локальных поставщика. Поэтому на площадке «Пятерочки» и «Ярославского бройлера» на «Пире на Волге» были только те продукты, которые люди могут всегда купить рядом с домом.

- Работа с местными поставщиками – вопрос продовольственной безопасности и доступности для потребителей, - отметил директор Северно-Восточного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Андрей Марцевой. – Мы стараемся работать с локальным бизнесом даже если это небольшие компании.

Кроме того, компания – один из крупнейших работодателей в Ярославской области. Сегодня уже создано 1.9 тысяч рабочих мест, и это далеко не предел. До конца года это количество увеличится еще на 600 позиций. Причем магазины находятся во всех районах области и даже в отдаленных деревнях.

Гвоздем программы ко-брендинговой площадки во время «Пира на Волге» стал чемпионат по грилю. В кулинарном мастерстве соревновались профессионалы «Пятерочки» и «Ярославского бройлера» и зрители-любители. Под руководством бренд-шефов, команды приготовили для членов жюри и гостей праздника вкуснейшие блюда. Победителями конкурса стали любители. Оказалось, они работали с уже знакомыми ингредиентами – все участники команды закупаются в «Пятерочках».

Участие в «Пире на Волге» для любимой сети – дело принципа. Ведь городской пикник – одно из любимых мероприятий для всех ярославцев, а «Пятерочка» всегда стремится к тому, чтобы быть всегда рядом со своим потребителем. Команда профессионалов всегда следит за тем, чтобы желания и потребности клиентов находили немедленный отклик в магазинах. И это касается не только ассортимента, но и эмоциональной составляющей.

Хотите устроить семейный ужин, собираетесь на пикник или отправляетесь в путешествие? В «Пятерочке» вы найдете все необходимое, чтобы ваше мероприятие увенчалось успехом! «Пятерочка» - всегда рядом!