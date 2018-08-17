Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

17 Авг. 17:34 2018-08-20T10:42:04+03:00

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В 2018 году под руководством Андрея Головко пять региональных офисов ПАО «Бинбанк» и один офис ПАО Национальный банк «Траст» войдут в объединенную банковскую сеть группы «Открытие». А в 2019 году сеть расширится за счет офиса ПАО «Росгосстрах-банка». Таким образом, на территории Ярославской области группа «Открытия» будет представлена технологичными и комфортными для обслуживания клиентов 7 офисами.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- После объединения «Бинбанка» с «Открытием», что будет со счетами и клиент-банком?

- Средства останутся на расчетных счетах клиентов, получить доступ к ним по-прежнему можно будет через дистанционные каналы банковского обслуживания. С 1 января 2019 года изменятся только реквизиты счетов. Депозиты, открытые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями будут действовать на прежних условиях до истечения их срока действия. После этого клиентам будет предложено пролонгировать депозит на новых привлекательных условиях в соответствии с тарифами банка «Открытие».

Все системы дистанционного банковского обслуживания «Бинбанка», в том числе для клиентов малого и среднего бизнеса, продолжат свою работу, новые электронные ключи для них не потребуются. Реквизиты банка изменятся с 01 января 2019-го. В течение трех месяцев счет клиента будет полноценно работать со старыми реквизитами банка. За это время клиенту необходимо будет уведомить контрагентов о смене реквизитов. Но, обратите внимание, что банк сам уведомит налоговые органы об изменении реквизитов.

- Расскажите, какие банки будут объединяться, и как будет проходить трансформация региональной сети банковской группы «Открытие»?

- Вначале надо сказать, что основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы. В этом году в новую структуру войдут офисы «Открытия», «Бинбанка» и банка «Траст», в 2019 году – офисы «Росгосстрах-банка». В Ярославле будет сформирован региональный операционный офис банка «Открытие».

- Количество банкоматов и денег в них будет удовлетворять потребности клиентов?

- В результате интеграции банкоматных сетей клиенты банка «Открытие» смогут воспользоваться 5700 устройствами на территории всей страны. Держатели карт «Открытия» могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат. Клиенты банка «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь, держатели карт «Бинбанка» также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по «домашним» тарифам.

- Как развивается ипотечное кредитование в регионе? Стоит или нет брать сейчас ипотечный кредит?

- Мы наблюдаем динамичный рост рынка ипотечного кредитования, что в большей степени обусловлено общим снижением процентных ставок и повышением доступности ипотеки гражданам РФ. К основным тенденциям текущего года можно отнести высокий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов, а также рост технологичности процессов оформления ипотечных кредитов и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью. По прогнозным оценкам аналитиков рынок по итогам года может превысить 3 триллиона рублей и продолжить рост в 2019 году при условии благоприятного экономического климата.

Уже сейчас можно подать заявку на ипотеку под 6% тем семьям, у кого с начала 2018 года родился второй или третий ребенок. Этой программой можно будет воспользоваться до конца 2022 года.

- Чем объясняется рост спроса население на рефинансирование кредитов?

- За 2 квартал 2018 года объём рефинансирования кредитов составил более 1 миллиарда рублей, при этом ежемесячно рост объёмов рефинансирования составляет около 15%. Рефинансирование становится более востребованным на фоне снижения процентных ставок по кредитам. При оценке потенциального заёмщика в первую очередь имеет значение качество обслуживания имеющихся кредитов, а также максимальная долговая нагрузка, которая была у клиента.

- Что касается депозитов, какая сейчас средняя ставка по вкладам в банке? Сильно ли она снизилась по сравнению с началом года?

- В первом полугодии 2018 года ставки по депозитам снижались, данный процесс коррелировался с тенденцией рынка и с обновленной стратегией сберегательного бизнеса. На текущий момент мы предоставляем клиентам ставку по вкладу на уровне 6,3% при размещении 1 миллиона рублей. В начале года эта ставка была почти на процент выше. Стоит обратить внимание, что клиенты пользуются широким ассортиментом надбавок по вкладам, при этом в последнее время, в связи с возрастающим спросом на инвестиции, особой популярностью пользуется надбавка +1% при оформлении инвестиционных продуктов с полной защитой вложенного капитала.

- Как планируете конкурировать за корпоративных клиентов с другими финансовыми учреждениями?

- Клиент всегда идет в тот банк, где условия для развития его бизнеса или для воплощения его мечты более выгодные. Туда, где уровень сервиса и скорость обслуживания на высоком уровне, туда, где лучше процентная ставка. Даже небольшая разница в ставке заметна для клиента. На основе высокого профессионализма сотрудников хотим стать главным и незаменимым финансовым консультантом для удовлетворения потребностей как бизнеса, так и частных клиентов.