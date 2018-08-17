Евгений Урлашов заставил зэков слушать классику

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-17T15:19:00+03:00

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Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятку в рыбинской исправительной колонии № 2, попросил у руководства устроить вечер классической музыки. О тяге VIP-заключенного к прекрасному рассказал ТАСС председатель Ярославской общественной наблюдательной комиссии Олег Кудрявцев.

- Я встречался с Евгением Робертовичем пару недель назад, - сказал Кудрявцев. – Он ни на что не жаловался. Единственное – хочет послушать классическую музыку. Руководство колонии пообещало пойти навстречу.

Вообще-то, в колонии сейчас не до концертов. В среду, 15 августа, здесь покончил с собой 33-летний заключенный. Известно, что у него были проблемы в семье. Мужчина отбывал наказание за убийство и уже не раз пытался свести счеты с жизнью. Он должен был выйти в 2020 году. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.

Еще двое заключенных, отбывающих наказание здесь же, демонстративно порезали себе шею и живот куском проволоки во дворе для прогулок. Членовредительство в колонии восприняли за провокацию, но, на всякий случай, отправили зэков к психологу.

Однако, просьбу экс-мэра всё же выполнили. Вновь побывавший в колонии Олег Кудрявцев рассказал корреспонденту КП-Ярославль, как прошел вечер классики:

- По правилам внутреннего распорядка заключенные не могут индивидуально слушать музыку, только в группе. Поэтому «концерт классической музыки» был для всего отряда. Ну как «концерт»… Для заключенных включили запись на магнитофоне и запустили трансляцию по громкоговорителю на все учреждение.

Остались ли довольны остальные заключенные, история умалчивает.

Конкретно

Евгений Робертович Урлашов в 2016 году был признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Бывшего мэра Ярославля приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей.

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