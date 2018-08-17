2018-08-17T15:19:00+03:00
Общество

Евгений Урлашов заставил зэков слушать классику

Осужденный мэр Ярославля попросил у руководства колонии устроить вечер классической музыки
Роман Рыжиков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отбывает наказание за взятку и вымогательство в рыбинской исправительной колонии № 2Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отбывает наказание за взятку и вымогательство в рыбинской исправительной колонии № 2Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятку в рыбинской исправительной колонии № 2, попросил у руководства устроить вечер классической музыки. О тяге VIP-заключенного к прекрасному рассказал ТАСС председатель Ярославской общественной наблюдательной комиссии Олег Кудрявцев.

- Я встречался с Евгением Робертовичем пару недель назад, - сказал Кудрявцев. – Он ни на что не жаловался. Единственное – хочет послушать классическую музыку. Руководство колонии пообещало пойти навстречу.

Вообще-то, в колонии сейчас не до концертов. В среду, 15 августа, здесь покончил с собой 33-летний заключенный. Известно, что у него были проблемы в семье. Мужчина отбывал наказание за убийство и уже не раз пытался свести счеты с жизнью. Он должен был выйти в 2020 году. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.

Еще двое заключенных, отбывающих наказание здесь же, демонстративно порезали себе шею и живот куском проволоки во дворе для прогулок. Членовредительство в колонии восприняли за провокацию, но, на всякий случай, отправили зэков к психологу.

Однако, просьбу экс-мэра всё же выполнили. Вновь побывавший в колонии Олег Кудрявцев рассказал корреспонденту КП-Ярославль, как прошел вечер классики:

- По правилам внутреннего распорядка заключенные не могут индивидуально слушать музыку, только в группе. Поэтому «концерт классической музыки» был для всего отряда. Ну как «концерт»… Для заключенных включили запись на магнитофоне и запустили трансляцию по громкоговорителю на все учреждение.

Остались ли довольны остальные заключенные, история умалчивает.

Конкретно

Евгений Робертович Урлашов в 2016 году был признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Бывшего мэра Ярославля приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что в ярославской колонии сотрудники пытали заключенного: Ответы на главные вопросы о жутком видео

Корреспонденты "КП" разбирались, почему ролик с издевательствами над Евгением Макаровым появился только год спустя и выяснили, как заключенный чувствует себя сейчас (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация»
К Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация», организованному Федеральным агентством по делам национальностей, присоединились жители Бельгии, Египта, Испании и Таиланда
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
С краном было все в порядке: спецкомиссия начала проверку обстоятельств обрушения стрелы в Ярославле
К 1 сентября в центре Ярославля установят стеклянные остановки
Мэр Ярославля распорядился убрать с улиц «кривизну»
В Ярославле экспертная группа обсудила утилизацию батареек
В Рыбинске из горящей квартиры спасли пенсионера
На здании Ярославского правительства обустроят площадку с фонтанами за 6,6 миллионов рублей
В Ярославле бездомный украл икону Казанской Божьей матери
В Ярославле рухнул строительный кран. Пострадали двое человек
Налоговики Ярославской области подвели итоги работы за 1 полугодие
В Ярославле побывал олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Яновский
В Ярославле мужчина получил тюремный срок за поджог двери соседа
Заключенный исправительной колонии в Ярославской области покончил с собой
Подрядчик пообещал переделать халтурный ремонт на проспекте Авиаторов
В Ярославле поймали автомобилиста, использовавшего поддельные права
Пожар в жилом доме на Суздальском шоссе в Ярославле: погибла женщина
Новый асфальт для проспекта Авиаторов в Ярославле уложили прямо в лужи
В Ярославле 18 августа ограничат движение в центре города
Интернет от «Ростелекома» выбрали 110 тысяч жителей Ярославской области
В Ярославской области пенсионер убил своего сожителя молотком
Автомобили известного ярославского такси могут арестовать за долги
Широкий ярославский компромисс: кандидаты в областную думу меняют политическую «окраску»
«Пир на Волге» посетит ведущий телеканала «Кухня ТВ» Сергей Кузнецов
В Ярославской области закончили ремонт дороги Лесная Поляна – Ярославль
Администрация Рыбинска: причиной пожаров в доме на Чкалова мог быть поджог
В Заволжском районе дорожники спровоцировали пробку в восемь баллов
В Ярославле химический завод оштрафовали за загрязнение воздуха
В Рыбинске мужчина зарезал собственную мать
В Ярославле в пожаре на Суздальском шоссе сгорела пожилая женщина