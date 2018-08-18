2018-08-18T22:16:40+03:00
Общество

«Пир на Волге»: Андрей Малахов восхитился бицепсами ярославского мэра, а тот согнул сковороду

Грандиозный гастрономический праздник прошел в Ярославле
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Слепцов вместе с женой приготовили блюдо на празднике в Ярославле. Фото: соцсети Владимира Слепцова.Владимир Слепцов вместе с женой приготовили блюдо на празднике в Ярославле. Фото: соцсети Владимира Слепцова.
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18 августа в Ярославле отгремел грандиозный гастрономический фестиваль «Пир на Волге» - уже третий по счету. На нем работало 120 площадок с угощениями, развлечениямим, мастер-классами. Гостей развлекали лучшие музыкальные коллективы Ярославля. А ведущим праздника стал любимый многими телеведущий Андрей Малахов.

– Мне столько рассказывали про пикник в Ярославле, что захотелось все увидеть своими глазами, – рассказал он. – Я вуже был в Ярославле на дне рождения Валентины Терешковой. И думаю, что еще не раз приеду сюда снова.

Кстати, Малахова восхитила физическая форма мэра Ярославля Владимира Слепцова.

- Вот это бицепс: Владимир Слепцов - мэр Ярославля приветствует меня на лучшем в России гастрономическом фестивале «Пир на Волге», который сегодня проходит в городе! - написал шоумен в своем Instagram.

Андрей Малахов восхитился бицепсами Слепцова. Фото: Instagram Андрея Малахова.

Андрей Малахов восхитился бицепсами Слепцова. Фото: Instagram Андрея Малахова.

Кстати, Владимир Слепцов, действительно, был в ударе и показал всем свою силу - голыми руками согнул металлическую сковороду.

- Ярославские силачи вместе с Михаилом Сидорычевым показали гостям гастрономического фестиваля «Пир на Волге» мастер-класс и попросили меня принять участие в силовом экстрим-шоу. Постарался не подвести ярославцев! - сообщил Слепцов в соцсетях.

Мэр Ярославля запросто согнул металлическую сковородку. Фото: соцсети Владимира Слепцова.

Мэр Ярославля запросто согнул металлическую сковородку. Фото: соцсети Владимира Слепцова.

Кроме того, вместе с женой Анной глава города посоревновался в приготовлении блюда с именитым поваром Григорием Мосиным. Участники не знали, какие продукты им выдадут. А после того, как секрет раскрыли, дали всего 20 минут на приготовление угощения. В итоге победила дружба.

– На самом деле, рецепт хорошего блюда всегда один: нельзя готовить, находясь в плохом настроении, – поделился Григорий Мосин. – Даже если у тебя что-то не получилось, ты можешь с улыбкой сказать, что это такая авторская подача блюда.

По предварительным данным, «Пир на Волге» посетило более 55 тысяч человек.

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