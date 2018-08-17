«Пир на Волге» 2018: программа фестиваля в Ярославле

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-16T17:46:32+03:00

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Здорово отдохнуть и вкусно поесть ярославцам и гостям города в эти выходные можно будет на грандиозном фестивале «Пир на Волге». Масштабный городской пикник пройдет 18 августа уже в третий раз. Местом гастрономического праздника, по традиции, станет нижний ярус Стрелки. Организаторы приготовили для гостей множество сюрпризов.

Поедим стейки и туррон

В этом году гостей Пира будут угощать 14 лучших ресторанов Ярославля, 4 фудтрака и целый маркет уличной еды. Ярославцев ждут сотни сочных стейков, бургеров, колбасок, хот-догов, ароматная пицца, фигурные бутерброды, травяные чаи, холодные лимонады, мороженое ручной работы, туррон – десерт из орехов и меда по оригинальному испанскому рецепту 1896 года и даже целый бык на вертеле. От речного вокзала по Волге будут отходить гастрономические круизы «Вкусы Золотого кольца». Каждый из них будет посвящен одному из городов Золотого кольца, и, соответственно, на них будут подавать гастрономические изюминки этих городов. Круизные теплоходы будут плавать 18 и 19 августа.

Пообщаемся с Андреем Малаховым

Ведущим «Пира на Волге» станет известнейший шоумен Андрей Малахов. Причем, ему уготована роль также одного из участников кулинарных батлов, которые пройдут на фестивале. Кроме столичной звезды в гастрономическую битву с известными поварами вступят мэр Ярославля Владимир Слепцов с женой, хоккеисты клуба «Локомотив» и другие vip-персоны. Кстати, на «Пире на Волге» спортсмены проведут автограф-сессию для своих болельщиков, презентуют новую форму и новую линейку фирменных продуктов.

Научимся правильно фотографировать еду

Участников фестиваля ждут многочисленные конкурсы, состязания, квесты, игры и, конечно, мастер-классы для детей взрослых. Здесь можно будет научиться готовить тельное из судака, ругай с кобасками по-французски, яръушки рыболепные и другие блюда. Также всем желающим расскажут, как правильно приготовить романтический ужин и искусно cфотографировать еду для Instagram. Гости «Пира на Волге» одновременно станут и гостями на свадьбе: в этом году пять пар молодоженов распишут прямо на фестивале и у всех гостей будет сразу пять шансов поймать заветный букет невесты.

Чтобы сразу же избавиться от набранных на пикнике калорий, можете поучаствовать в фитнесс-занятиях. В течение дня инструкторы будут проводить тренировки по пилатесу, йоге, боксу и т.д. Устанете? На празднике будут точки, где вам измерят давление и пульс.

Также вы сможете унести домой сувенир от мастеров художественных промыслов и ремесел, выстака-ярмарка которых разместиться на верхнем ярусе Волги и Которосли.

И грянет рок!

Весь день на Стрелке будет звучать живая музыка от лучших ярославских коллективов – «Пистолеты», «Волков Бэнд», «Мамульки Бенд», московской группы «DEZERY» и других. А в 15 часов на фестивале пройдет грандиозный музыкальный рок-флешмоб. Более сотни гитаристов, ударников, клавишников, вокалистов одновременно вживую исполнят мировые хиты AC\DC, Nickelback, Green Day, Louna.

Посмотрим современное кино

С 18 до 20 часов на Стрелке начнется марафон короткометражных фильмов современных режиссеров. Зрителям покажут захватывающую комедию про запертую невесту, кино о финале шахматного турнира, социальную драму об угоне автомобиля с деньгами и слепым пассажиром, историю про эпидемию неизвестного вируса, комедию-фарс про взятку следователю и другие. А в конце зрители выберут лучшую картину. Голосовать будут фонариками мобильных телефонов. Организаторы замеряют уровень света и после окончания фестиваля объявят победителя.

КОНКРЕТНО

Программа самых интересных событий

10.00 – начало фестиваля

11.00 - начало свадебных церемоний

12.00 – торжественная церемония открытия

12.15 – кулинарная битва: мэр Ярославля Владимир Слепцов с женой Анной против бренд-шефа «Пира на Волге» Григория Мосина

12.40, 15.50 – офлайн-премьера ролика о Ярославской области «Включи свою историю». Ведущий - Андрей Алексеев.

13.00 – кулинарная битва Андрей Малахов против повара Григория Мосина

13.30 – 14.20 - кулинарный сюрприз от ярославских шеф-поваров: деликатес в 100-литровом казане.

14.30 – 15.30 мастер-класс «Съедобные мясные букеты» (площадка «Мясославль»)

14.30 - 15.00 - фото-зона: мастер-класс по фотографированию еды для Instagram

14.30 -15.00 - ХК «Локомотив» на Кулинарной сцене: презентация новой игровой формы, новой линейки продуктов под брендом «Локомотив», кулинарная битва (игрок команды «Локомотив» против повара), автограф-сессия с игроками «Локомотива».

15.30 - кулинарная битва: бренд-шеф гастрономического фестиваля «Рыба моя» из Тольятти Павел Ладанкин против идеолога направления «Гармоничная еда», имиджмейкера здорового образа жизни, концептуального шеф-повара Павла Заварзина из Москвы

16.10 - кулинарная битва: известный российский путешественник, блогер Богдан Булычев против бренд-шефа «Пира на Волге» Григория Мосина

16.50 - кулинарная битва: шеф-повар кулинарного фестиваля «Русская Каша» из Белгорода Виталий Анацкий против шеф-повара ресторана «Сказка» Павла Трифонова

17.40 - кулинарная битва: ведущий телешоу «Утренний фреш» Сергей Муканов против ведущего программы «Правильный фастфуд» на телеканале «Кухня ТВ» Сергея Кузнецова.

18.00 - 20.00- Всемирный фестиваль уличного кино. Девять короткометражных фильмов и зрительское голосование фонариками.

Музыкальная программа

11.00 - начало работы музыкальной сцены.

11.00-12.00 - силовое шоу «Прорыв»

12.00-12.40 - кавер группа «PANNA COTTA».

13.00-13.40 - кавер группа «THE HOLLYWOODS».

14.00-14.40 - мастер-класс от участницы 4 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Юлии ГАФАРОВОЙ.

15.00 - рок-флешмоб

15.00 -15.40 - группа «ПИСТОЛЕТЫ».

16.00 -16.40 - группа «Лишний повод».

17.00 - 17.40 - группа «Dezery».

18.00 - 18.40 - рок-духовой оркестр «Barney Barfly».

19.00 - 20.00 - группа «Мамульки Бенд».

20.20-22.00 - музыкально-театральный проект «Волков Band».