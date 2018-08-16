2018-08-16T17:45:10+03:00
Кострома

Обманутые дольщики холдинга «Костромагорстрой» призывают к ответу учредителя компании Евгения Нагорова

в Костроме состоялся пикет, на котором дольщики компании «Костромагорстрой» потребовали отдать им их квартиры. К ответу митингующие призвали директора холдинга Евгения Нагорова
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Нагоров Евгений Геннадьевич. Фото: ГТРК КостромаНагоров Евгений Геннадьевич. Фото: ГТРК Кострома
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Костромичи, вложившие деньги в строительство жилья компании «Костромагорстрой», но так и не въехавшие в новые апартаменты, вышли с плакатами в центр Костромы. Как сообщает издание KOSTROMA.TODAY, отстаивать свои права митингующие пришли целыми семьями.

Дольщики жалуются на то, что им отказывают в проведении проверки и возбуждении уголовного дела по статье нецелевого использования средств представителями строительной компании. Причина этого, якобы, в том, что невозможно «провести опрос руководителя «Костромагорстрой» Нагорова и дольщиков», – цитируют жителей интернет-издание.

На сегодняшний день на счетах «Костромагорстрой» - нет денег. Организация задолжала не только жилплощадь тем, кто вложил деньги в строительство, но и зарплату собственным сотрудникам.

Областные власти не раз заявляли, что не оставят жителей один на один со своей проблемой. Защита прав дольщиков находится на особом контроле администрации. По каждому проблемному объекту уже сформированы рабочие группы дольщиков, которые принимают участие в еженедельных встречах с заместителем губернатора Костромской области Андреем Дмитриевым.

По одному из потенциально проблемных объектов холдинга «Костромагорстрой» уже найден санатор, который планирует достроить многоквартирный дом на Рабочем проспекте, 11. Как отмечают в администрации региона, вопросы с дольщиками «Костромагорстроя» будут решаться независимо от их включения в реестр обманутых.

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