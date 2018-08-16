Ярославский активист своей машиной остановил дорожников-халтурщиков

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-16T15:53:35+03:00

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Вечером в среду машины на «пьяной» дороге, упирающейся в проспект Авиаторов, встали в глухую пробку. Затор растянулся на четыре километра, «Яндекс» присвоил ему 8 баллов из десяти. Причиной стало то, что в самый час пик - около шести вечера - на проспекте Авиаторов кипели дорожные работы. Но больше неудобного времени ярославцев в этой ситуации возмутило то, что рабочие, никого не стесняясь, укладывали асфальт прямо под дождем - в лужи и грязь. Люди начали строчить гневные посты в соцсетях.

- Так испаряются надежды на безопасные и качественные дороги, - подписали в группе «Дороги Ярославль» фото, на котором видны клубы пара от горячего асфальта, кинутого в воду.

А ведь ремонта проспекта Авиаторов жители Заволжского района ждали несколько лет. Деньги на работы выделили по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

- Я выезжал туда несколько раз. Снял все это безобразие на видео. Дорожники пообещали, что остановят работы. Но когда я приехал на это же место через 20 минут, увидел еще 100 - 150 метров нового асфальта, - рассказал один из ярославских активистов, следящих за качеством дорожных ремонтов, участник группы «Дороги Ярославля» Ярослав Мазур.

Дозвониться до прораба, телефон которого был указан на информационном щите у дороги, и в мэрию Ярославля активист не смог - телефоны нигде не отвечали. В итоге, чтобы остановить беспредел, Ярослав поставил свой автомобиль перед грузовиком дорожников. После этого рабочие все-таки свернули свою деятельность и разъехались. Аналогичная ситуация произошла в среду и в Брагино. Там по щиколотку в воде асфальтировали начало Ленинградского проспекта - от торгового центра «Рио» до остановки «ТЦ «Омега». И в том, и другом случае работали бригады московской группы компаний «ЕКС».

- Дождь накрыл рабочих внезапно. Тот асфальт, который уложили в неблагоприятную погоду, мы снимем. Вместо него на обоих участках будет положен новый слой, - прокомментировал ситуацию главный инженер «ЕКС» Сергей Новиков.

На участке Ленинградского проспекта тоже асфальт уложили под дождем.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Стали бы дорожники исправлять халтуру, не поднимись скандал в соцсетях, не известно. Активисты возмутились, что в этот момент никто из чиновников работы не контролировал. А такое бездействие как раз и развязывает руки недобросовестным подрядчикам. По мнению общественников, программа дорожных ремонтов в Ярославле и области в этом году близка к провалу. На носу осень, а у того же подрядчика «ЕКС» в Заволжском и Дзержинском районах не сдано еще ни одного объекта. Не доделана компанией «Северный поток» дорога до Шопшы, хотя по контракту она уже должна быть готова.

- Единственным действенным способом борьбы с халтурой являются штрафы, - считает еще один активист группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин. - Но власти не всегда это делают. Между тем федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не дает право, а обязывает заказчика применять штрафные санкции, если идет нарушение условий контракта. Если заказчик их не применяет, он сам нарушает закон и должен нести за это ответственность!

В правительстве области заверили, что ситуация все-таки находится под контролем.

- На всех объектах возьмут пробы. Некачественные работы приняты и оплачены не будут. Гарантия на все объекты по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» составляет 4 года. Правительство области не допустит сдачи некачественно отремонтированных дорог, - прокомментировали в региональном департаменте дорожного хозяйства.

Насколько доскональным будет этот контроль со стороны властей, узнаем по состоянию отремонтированных улиц уже следующей весной.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему нельзя укладывать асфальт на мокрую дорогу

Алексей ИГНАТЬЕВ, декан архитектурно-строительного факультета ЯГТУ:

- Температура асфальта при укладке должна быть не меньше 120 градусов. В мокрую погоду он быстро остывает и поэтому плохо уплотняется. А это впоследствии приводит к быстрому разрушению покрытия.