Не край света

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-15T14:46:33+03:00

Веретейское сельское поселение находится на границе Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области, на берегу Рыбинского водохранилища. Но это вовсе не та «глубинка», какую представляют себе жители крупных городов

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От лапты до велопарада

Поселок Борок, административный центр Веретейского сельского поселения, встретил нас радостным оживлением - с пятницы по воскресенье здесь отмечали День физкультурника.

На стадионе мальчишки и девчонки, юноши и девушки выясняли, какая команда лучше играет в лапту. Судил встречи учитель физкультуры Сергей Васильевич Соловьев - один из лидеров Ярославской области по охотничьему биатлону. Рядом шли соревнования по большому теннису.

У памятника Ивану Папанину в центре поселка, между тем, подводили результаты традиционного для Борка велопарада «Леди на велосипеде».

Напомним, что действующий в Борке Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, да и сам поселок обязаны своим существованием Ивану Дмитриевичу Папанину, легендарному исследователю Северного полюса. А музеем Папанина в Борке руководит родная племянница Ивана Дмитриевича, Валентина Александровна Романенко.

Велопарад собрал около 20 участниц и 100 зрителей. Мы подошли к победительницам.

- Очень интересный конкурс! - говорит Наталья Шихова. - Стимулирует творческую активность по созданию нового образа. Я выступала в образе теннисистки большого тенниса в номинации «Спортивное украшение велосипеда».

- Моя номинация - «Дама с собачкой», - улыбается Елена Резвая. - Конкуренция у всех нас была очень серьезная, соревноваться оказалось непросто.

- Мы выступали в номинации «Мама и дочка», - рассказывает Полина Старцева. - Я фитнес-тренер и приобщаю дочку к физической культуре. На конкурсе мы представили свой акробатический дуэт. Правда, доченька Злата (ей два с половиной года) не дождалась награждения - устал ребенок, отпросилась домой.

- «Фантазия в спорте» - это моя номинация, - говорит Екатерина Дегаева. - Я постаралась подчеркнуть, что спорт - не только тренировки и соревнования, но и интеллектуальное развитие.

Екатерина окончила и общеобразовательную, и художественную школы. Планирует выбрать профессию, связанную с дизайном.

Вера Крылова победила в номинации «Королева спорта». Несмотря на нежный возраст - ей всего семь лет, - она уже опытная спортсменка, выступает на соревнованиях по бегу, лыжам, велосипеду. В четыре года заняла первое место на соревнованиях «Бегом по Золотому кольцу» в Ярославле и такой же результат показала в Сергиевом Посаде.

- А я, наверное, самый возрастной участник велопарада. Мне 68 лет, - несколько расстроено говорит Татьяна Леонидовна Сметанина. - Честно говоря, рассчитывала на кубок. Я ведь спортсменка, веду секцию настольного тенниса и сама играю до сих пор, защищаю на областном уровне честь Некоузского района.

Татьяна Леонидовна - не только спортсменка, но и местный депутат. Поэтому оценивает праздник и с точки зрения своих избирателей:

- Очень хорошо, что стали проводить такие конкурсы, а велопарад разделили на несколько номинаций. Когда проводили первый, люди стеснялись принимать в нем участие. А теперь он становится все более популярным, участниц с каждым годом больше, конкуренция растет. При этом каждый год задается новая тематика. Например, прошлый велопарад был посвящен экологии.

- У нас вообще очень развита велокультура. В Борке почти все – и наши жители, и гости, которых летом у нас очень много ездят на велосипедах, поэтому каждый год увеличиваем количество велостоянок. Здесь нет промышленных предприятий, поэтому прекрасная экология. В итоге летом приезжает очень много дачников, отпускников, детворы. В Борке они получают, как говорится, все «33 удовольствия» - тут и лес, и море, и чистый воздух, и уют, и безопасность (у нас ведь нет оживленных транспортных потоков, да и люди практически все друг друга знают). А еще - хорошее и недорогое общественное питание, гостиницы, - рассказывает глава Веретейского сельского поселения Татьяна Борисовна Гавриш.

Награждение участников соревнований по лапте

«Проблема трех Д»

…Соревнования постепенно завершаются, чтобы возобновиться на следующий день. А мы идем по чистому и ухоженному Борку вместе с Татьяной Борисовной. И обращаем ее внимание на то, какие светлые лица у прохожих.

- Наше «градообразующее предприятие» - Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина и Геофизическая обсерватория Борок ИФЗ РАН. Это накладывает свой отпечаток на всё. В Борке живут интеллектуальные и активные люди. Но и требовательные к власти.

Глава Веретейского сельского поселения формулирует нам «проблему трех Д» - Доктор, Дома, Дороги.

Дома - это необходимость расселять аварийное жилье. Средств местного бюджета на это, конечно, не хватит. Необходимо участие области.

Дороги - это их ремонт. И тут та же проблема с финансированием.

Доктор - больная тема для Борка. Местные жители привыкли к своей больнице, воспринимая ее как данность и обязательное условие для нормальной жизни. Но больницу сохранить не удалось. С осени 2017 года в здании поликлиники заработала врачебная амбулатория. Жители и гости п. Борок надеются, что на базе амбулатории будут организованы ежедневный приём педиатра и круглосуточная скорая помощь.

По дороге в Ярославль мы вместе с главой Веретейского сельского поселения Татьяной Борисовной Гавриш заезжаем в село Марьино, чтобы посмотреть, как привели в порядок зрительный зал в Доме культуры. Для нас было приятно и неожиданно увидеть благоустроенное, утопающее в зелени и цветах красивое село, центром притяжения которого является клуб.

- Это было сделано в рамках программы «Решаем вместе!», - рассказывает Татьяна Борисовна. - На голосование пришло большинство местных жителей, которые высказались именно в пользу клуба. Почему? Потому, что в нем собираются жители не только Марьино, но и соседних сел. Поют, танцуют, занимаются в различных кружках и студиях. Мест в зрительном зале больше, чем жителей в Марьино, однако иногда тут бывает полный аншлаг! Так что клуб объединяет людей - от мала до велика, от детишек до пенсионеров. Поэтому марьинцы и сделали такой выбор. Я считаю, что правильный. Ну, а мы за счет поселения помогли оборудовать зал современной звуковой аппаратурой. Здорово, когда люди умеют радоваться жизни и друг другу! В этом им нужно помогать.

Клуб в селе Марьино, обновленный по программе "Решаем вместе!"

Фото: Тамара Смирнова