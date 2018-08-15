Какие дороги нужно отремонтировать?

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-15T13:42:56+03:00

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В условиях, когда средства ограничены, а сделать предстоит многое, единственное правильное решение - направить их на самое необходимое. . Автодороги, получившие максимальную поддержку жителей на портале проекта «Решаем вместе», будут отремонтированы в 2019 году в первоочередном порядке.

Проголосовать можно всего один раз и не более чем за 10 дорог. Чтобы принять участие в отборе, необходимо пройти регистрацию на сайте. Для этого требуется указать номер мобильного телефона. Можно предлагать и свои варианты. Такие дороги, если конечно за них тоже будут голосовать жители, будут рассматриваться при формировании программы дорожных работ на 2010 год.

Только за первую неделю участие в опросе приняли более 25 тысяч человек. На сегодня в Ярославле по количеству отданных голосов лидируют ул. Красноборская (на участке от улицы Сахарова до ул. Университетской), Тутаевское шоссе (от ул. Елены Колесовой до ул. Большой Норской), ул. Панина и пр-т Дзержинского (от Ленинградского пр-та до ул. Громова).

В Рыбинске, который впервые за последние пять лет, получил на ремонт дорог беспрецедентно большую сумму - 600 миллионов рублей, уже в этом году началось восстановление проблемных улиц в разных районах города. В перечне дорог, которые предлагается отремонтировать в следующем году, наибольшее количество голосов пока набирает ул. Ворошилова (от разворотного кольца до Глебовской ул.) и Глебовская ул., а также ул. Черняховского (от Звездной ул. до ул. Толбухина).

Фото: Тамара Смирнова

Среди дорог регионального и межмуниципального значения, которые будут отремонтированы в 2019 году, на данный момент лидируют Нагорье - Берендеево (Переславский МР) и Рыбинск - Глебово (Рыбинский МР).

Реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» началась в 2017 году. Благодаря работе, проведенной губернатором и региональным Правительством, Ярославская область вошла в число 36 регионов-участников проекта. Всего на приведение дорог в нормативное состояние в границах Ярославской агломерации (город Ярославль, часть Тутаевского и Ярославского районов) в прошлом году было выделено более 1,3 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. На эти средства удалось отремонтировать 34 дороги общей протяженностью 76 километров.

Всего на дорожную деятельность в регионе в прошлом году было выделено 6 миллиардов 400 миллионов рублей с учетом муниципальных дорожных фондов. В общей сложности в области приведено в нормативное состояние 182 километра дорог областной и муниципальной собственности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81 километр. Финансирование проекта составляет 1,46 миллиарда рублей.

Всего же в планах на 2018 год - ремонт 190 километров дорог, 140 из которых - муниципального значения, остальные - регионального. На эти цели из областного дорожного фонда будет направлено порядка 6 миллиардов рублей.

- Ремонт дорог остается, пожалуй, самой актуальной темой для жителей Ярославской области. Это неудивительно, ведь масштабных дорожных работ в регионе не проводилось давно, - отметил губернатор Дмитрий Миронов, - И я рад, что в последние два года нам удалось изменить ситуацию. Теперь люди от обсуждения того, какие плохие у нас дороги, перешли к вопросам качества дорожного ремонта, определению мест, где он необходим.

- Очень важно провести ремонт дорог на должном уровне. Качество будем жестко контролировать, - подчеркнул глава региона. - От того, насколько эффективно мы отработаем в этом году, будет зависеть финансирование в следующем. Главные контролеры и наблюдатели - жители городов и сел Ярославской области. Именно они - ключевые заказчики работ, а значит, объекты не могут быть приняты без общественной оценки в числе прочих обязательных процедур.

- За полтора года сделано немало по сравнению с тем, в каком состоянии ярославские дороги находились раньше, - подтверждает Темур Абдуллаев, координатор общественного проекта «Дороги Ярославля». - Но чтобы восполнить текущий износ автодорог, привести их в нормативное состояние, сделать по-настоящему безопасными и качественными, необходимо еще больше средств и сил. Сейчас налажен нормальный контакт общественности с исполнительной властью. Мы имеем возможность выезжать на комплексные проверки выполняемых работ, общаться с подрядчиками, наше мнение учитывается при составлении предписаний по итогам осмотров. Важно, что дополнительные 400 миллионов рублей, выделенные Ярославлю на «карточный» ремонт дорог в этом году, будут освоены в теплое время года, а не в дожди и снег, а при укладке дорожного полотна будет применяться не литой асфальт, а современные, более прочные и долговечные смеси.

Онлайн-голосование закроется ровно в 24 часа 31 августа текущего года. Еще есть время проголосовать