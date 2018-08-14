Выборы в Ярославскую областную Думу вышли на финишную прямую: на каждое место претендуют по 6-13 человек

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-14T19:12:36+03:00

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Подготовка к выборам в Ярославской области, можно сказать, вышла на финишную прямую. До единого дня голосования - 9 сентября - осталось меньше месяца. Список партий и кандидатов, которые поборются за места в законодательной и исполнительной власти, практически сформирован. Претенденты прошли регистрацию, и теперь их могут снять с предвыборной гонки только за какие-то нарушения.

Самовыдвиженцев в 30 раз меньше

Всего в Ярославской области 9 сентября пройдет 38 выборов различных уровней. За местных депутатов должны будут проголосовать жители Рыбинска и Переславля-Залесского, а также ряда сельских поселений. Также на нескольких сельских территориях должны определиться новые главы. Кроме того, всем регионом мы выберем депутатов Ярославской областной Думы.

За 50 мест в региональном парламенте поборются 8 партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», ПАРНАС, «Родина», «Коммунисты России», «Патриоты России») и около 160 одномандатников от тех же партий и еще от «Яблока». По данным избиркома, конкурс на одно депутатское кресло сейчас составляет 6,28 человека в одномандатных округах и 13,4 человека по партийным спискам. В каждом округе выдвинуто от 4 до 9 кандидатов. При этом из всех претендентов на места в думе в этот раз оказался только один самовыдвиженец. Вернее, самовыдвиженка - депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова. Она поборется за голоса избирателей в округе № 6, объединившем в себя часть Кировского и Заволжского районов. Кроме нее были еще двое желающих, но до стадии регистрации они так и не дошли. Для сравнения - на предыдущих выборах в думу, в 2013 году, самовыдвиженцев было более 30.

- Малое число самовыдвиженцев на этих выборах объясняется достаточно легко. Можно предположить, что все желающие нашли себе место в партийных списках. Из трех самовыдвиженцев двое сами отказались от дальнейшего участия в выборах, а один, как мы можем наблюдать, успешно собрал подписи и прошел регистрацию. Поэтому у нас нет оснований видеть здесь какую-то проблему. Скорее, ситуация полностью соответствует нормальному положению вещей, - прокомментировал этот нюанс председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Грязные технологии

Многие эксперты сходятся во мнении, что на этих выборах кандидаты ведут себя достаточно спокойно и объем черных технологий не велик. Хотя сказать, что кампания идет совсем без этого, нельзя. Например, в подъезде многоэтажки на улице Щорса, где находится офис одного из кандидатов в депутаты от «Единой России» Романа Слонина, лестницу, перила и стены измазали человеческими экскрементами. Уже упомянутой нами Юлии Мироновой кто-то разбил стекло в машине, припаркованной во дворе, испачкал кожаные сиденья. За руку в этих случаях никого не поймали, но пострадавшие подозревают в проделках конкурентов. Встречаются в списках разных партий и кандидаты-двойники. К примеру, соперником лидера ярославского отделения КПРФ Александра Воробьева в округе № 6 станет его однофамилец - Роман Воробьев - менеджер отдела продаж торгового дома, выдвинутый «Коммунистами России». Кроме того, в списках тех же «Коммунистов России» есть кандидат с очень знакомой ярославцам фамилией - Лисицын. Только это не бывший губернатор области Анатолий Иванович, а Игорь Сергеевич - директор коммерческого предприятия из Рыбинска. В случайность таких совпадений верится с трудом. А вот в то, что таким образом партии хотят получить дополнительные голоса невнимательных избирателей, вполне. Ну и конечно, сейчас кандидаты буквально под лупой изучают каждый шаг своих соперников, чтобы при первой же возможности заявить о нарушениях и попытаться через суд снять оппонента с выборов. Правда, прецедентов таких пока не много.

- Список партии «Яблоко» с выборов снял суд, и это решение вступило в силу, мы обязаны его исполнять. В первой инстанции судом снято два кандидата по округам (Евгения Овод от КПРФ и Сергей Хабибулин от «Справедливой России»). С учетом того, что исковых заявлений было подано более десятка, такие цифры более чем скромные. Тем более что решения по указанным двум кандидатам еще не вступили в силу и статус кандидатов у них пока сохраняется и может быть восстановлен вышестоящей судебной инстанцией, - пояснил Олег Захаров.

Проголосовать за депутатов думы можно не на своем участке

В этом году проголосовать за депутатов областной думы можно даже в том случае, если вы находитесь за пределами своего избирательного участка. Главное - быть в границах Ярославской области. Тогда по вашему желанию вас могут включить в список избирателей по месту нахождения. Для этого до 5 сентября вам надо подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию региона. Можно сделать это также через МФЦ или портал Госуслуг. А с 29 августа по 5 сентября заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет подать в любую участковую избирательную комиссию.

- При этом мы обращаем внимание избирателей, что, подав заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, избиратель сможет проголосовать за единый список кандидатов в депутаты на территории всего региона, а за кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, только в пределах своего избирательного округа, - уточнили в избиркоме.

Кстати, на данный момент уже набралось около 700 ярославцев, желающих проголосовать не по месту регистрации.

Отдадим голос под камерами

В Избирательной комиссии Ярославской области рассказали и о техническом оснащении предстоящих выборов. На большинстве избирательных участков в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском будут установлены электронные комплексы обработки бюллетеней - КОИБы, а также камеры видеонаблюдения. Записи с них будут хранится и использоваться в случае возникновения споров.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Где можно узнать все про выборы

Информационно-справочный центр ЦИК: 8-800-222-11-83 (работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9 часов 6 сентября до 18 часов 10 сентября 2018 года - круглосуточно).