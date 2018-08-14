2018-08-14T12:50:40+03:00
Общество

Школьница из Ярославля станет иллюстратором серии книг классической литературы

МТС совместно с издательством «ЭКСМО» подвели итоги масштабного конкурса «Иллюстратор» всероссийского благотворительного творческого проекта МТС «Поколение М»
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Работа 15-летней художницы из Ярославля Евы Зубовой вошла в число лучших на конкурсе "Иллюстратор". Фото: ПАО МТСРабота 15-летней художницы из Ярославля Евы Зубовой вошла в число лучших на конкурсе "Иллюстратор". Фото: ПАО МТС
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В числе лучших – работа 15-летней художницы из Ярославля Евы Зубовой. Ее иллюстрация, как и рисунки других победителей, войдут в сборник произведений русских классиков. Средства с продажи книг будут перечислены в фонд «Центр гуманитарных программ» и направлены на срочные детские операции.

- Я рисую с 5 лет, хожу заниматься с педагогом Ниной Александровной раз в неделю по три часа. Пейзажи у меня получаются лучше всего, и когда путешествую, всегда фотографирую самые красивые, вдохновляющие места, а потом с этих фотографий пишу собственные картины, - рассказала художница Ева. - Мой пейзаж, который я отправила на конкурс «Поколение М», выражает немного грустное настроение, потому что на голубом небе надвигается тучка, но есть немного солнечных лучей, которые освещают рожь. На поле протоптана тропинка, по которой когда-то шли люди, разговаривали, веселились, работали. Эту картину я писала акварелью, но больше люблю работать маслом, чтобы цвета получались глубже, богаче, красивее. О конкурсе «Поколение М» я узнала на портале МТС. Несколько лет назад я уже участвовала в конкурсе оператора «Что мы знаем о войне», заняла второе место в своей возрастной категории, и мою работу транслировали на медиафасаде на Новом Арбате.

- Талант Евы замечают, она ранее побеждала в ярославских конкурсах, и однажды ее работу ко Дню города мэрия Ярославля разместила на большом рекламном щите на улице Панина, - рассказала мама Наталья Зубова. – В этот раз дочь реализовала свой талант уже на всю страну. Я горжусь Евой и спасибо «Поколению М» за эту возможность.

Иллюстрация, как и рисунки других победителей, войдут в сборник произведений русских классиков. Фото: ПАО МТС

Иллюстрация, как и рисунки других победителей, войдут в сборник произведений русских классиков. Фото: ПАО МТС

Конкурс "Иллюстратор" проводился среди школьников 11-18 лет, которым необходимо было пройти серию уникальных видеоуроков от ведущих педагогов, профессиональных художников, затем создать с помощью гуаши или акварели собственный пейзаж - иллюстрацию книжного формата и загрузить на сайт pokolenie.mts.ru. Мастера конкурса выбирали из полутора тысяч работ лучшие, и теперь иллюстрация ярославской школьницы Евы Зубовой войдет в сборник поэзии Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина и Сергея Есенина. Книга выйдет в свет в октябре этого года.

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить самые разные свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

- В очередной раз в рамках «Поколения М» мы демонстрируем, что шанс быть замеченным есть у каждого ребенка, где бы он ни жил. Чтобы учиться у лучших педагогов страны, развивать таланты и выходить на новые уровни творческого развития, достаточно лишь иметь доступ в интернет. И мы видим огромный отклик от ребят, их родителей и педагогов, которые стремятся использовать все эти возможности, - прокомментировал директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва. - Уверен, что победа в «Поколении М» для юной ярославской художницы станет не только большим личным достижением, но и трамплином в будущую профессиональную жизнь.

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