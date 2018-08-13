Идеальное утро и самый чистый пляж. Как жить в городе счастливо

СЕГОДНЯ 18:02 2018-08-13T18:03:46+03:00

Как я чуть не купил квартиру в «спортивном квартале»

Изменить размер текста: A A

Встать пораньше, умыться, позавтракать и прямиком на пляж - идеальное утро субботы. И пусть до места ехать через весь город, в центре после вечера пятницы еще совсем мало машин, а на Тутаевском шоссе почти идеальная дорога. Говорят, самое чистое место для купания в Ярославле – за «Норскими резиденциями».

С Московского проспекта до резиденций путь занял 30 минут «не нарушая». Свернул в сторону Волги сквозь жилой квартал и по просторным улицам (я бы сказал, проспектам) поехал вниз. Справа речные террасы Норы, слева одинаковые «европейские» четырехэтажки, а сквозь открытые окна в салон проникает чистейший воздух – красота!

Проехав все дома и немного заблудившись (как добраться до пляжа, я не знал), я остановился возле спортивной площадки. Кто-то здесь настраивал музыку, местные болтали между собой, пока дети резвились под солнышком.

- Что тут происходит? – спрашиваю.

- У нас зарядка, хотите – присоединяйтесь! – приветливо ответила девушка в спортивной форме.

Как оказалось, это была тренер фитнес клуба «Прайд». Каждую субботу они занимаются спортом с местными жителями на универсальной площадке за резиденциями. Люди ходят с удовольствием, занимаются фитнесом, силовыми тренировками, растяжкой и еще кучей всего полезного под музыку и отличное настроение.

Интересно, а что тут есть еще, чего нет во дворе моей многоэтажки? Первое – места для парковки. Я сразу нашел, где поставить машину так, чтобы никому не помешать. Во дворах просторно, прибрано, на клумбах яркие цветы, в каждом есть детская площадка и турники. В общем, уютно – это второе. Про тишину и свежий воздух я вообще молчу! Где еще ты можешь оставаясь «городским жителем» каждый день чувствовать себя вдали от городской суеты?

Зарядка в "Норских резиденциях".

Нет, у меня, конечно, тоже во дворе неплохо. Даже скамейка есть. И люди сюда часто приходят. Правда, в основном, чужие, и всегда после себя оставляют кучу бутылок и фантиков. Ну да ладно, хоть окна на дорогу выходят – и будильник не нужен…

- Здравствуйте! Вы же не отсюда, верно? – приветливо улыбнулся мужчина, наблюдавший за спортивным праздником.

- Верно, - говорю. – А как вы это поняли?

- Просто мы тут примерно все друг друга знаем, а вас я раньше не видел. Я – Дмитрий. Приятно познакомиться.

Дмитрий Головлев – генеральный директор «Норских резиденций». Это он придумал проводить тут спортивные мероприятия и договорился обо всем с «Прайдом». Зарядки, кстати, лишь малая часть того, что тут проходит.

- Есть разные кварталы: «деловые», «элитные», «эко», «супер-кварталы». А у нас «спорт-квартал». Жителям нравится, мы рады, - признается Дмитрий. - Скоро здесь сделаем площадку для воркаута, теннисные корты. А парк, мимо которого вы проезжали ( террасы Норы), будем облагораживать.

- Даа, круто у вас!

- Переезжайте, сдавайте свою квартиру в трейд-ин по нашей акции и покупайте жилье здесь. А пока ждете его, живите у себя. Или, если хотите, живите в нашей специальной квартире – будете платить только за коммуналку, а потом въедете уже в свою. Мы строим быстро.

Ну все, пора вспомнить, зачем я ехал, пока не остался тут жить. Я поблагодарил Дмитрия за беседу, еще раз окинул взглядом все вокруг, невольно улыбнулся и отправился на пляж. До него, кстати, оставалось всего 600 метров.

Интересно, а сколько до пляжа от моего дома?