Директор Группы компаний «СК» Сергей Иванов поздравляет коллег и ярославцев с Днем строителя

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T13:19:32+03:00

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Группа компаний «СК» – один из ведущих застройщиков Ярославля. Мы выполняем полный комплекс работ в области капитального строительства – от разработки проектов и подбора стройплощадок до сдачи зданий в эксплуатацию. ГК «СК» возводит в Ярославле жилые дома более 15 лет. За это время сотни ярославских семей уже стали нашими партнерами и друзьями; сложился круг надежных поставщиков, помогающих нам четко исполнять принятые на себя обязательства.

Наш главный принцип: соответствовать ожиданиям будущих владельцев квартир, идти им навстречу, четко исполнять обязательства. При этом мы считаем своих покупателей еще и партнерами, ведь, по сути, мы строим дома для них и вместе с ними. Поэтому от имени Группы компаний «СК» я хочу поздравить с Днем строителя не только наших коллег по строительной отрасли, но и всех ярославцев, благодаря которым наш город становится краше и комфортнее!

Мы искренне желаем вам успехов в делах, здоровья и благополучия! С праздником, дорогие друзья!

Директор Группы компаний «СК» Сергей Иванов.