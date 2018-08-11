2018-08-11T14:44:35+03:00
Общество

Избитый в ИК-1 Евгений Макаров получил госзащиту

Теперь Евгений Макаров официально потерпевший по делу о пытках в ярославской исправительной колонии
Роман Рыжиков
Поделиться:
Избитый в ярославской исправительной колонии № 1 заключенный Евгений Макаров получил государственную защитуИзбитый в ярославской исправительной колонии № 1 заключенный Евгений Макаров получил государственную защитуФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Избитый в ярославской исправительной колонии № 1 заключенный Евгений Макаров получил государственную защиту. Теперь он официально числится пострадавшим по делу о пытках в ИК-1.

- Макарову вручили постановление о госзащите, - рассказывают активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». – Исполнение возложено на начальника колонии № 8.

Интересы Макарова представляют Эльдар Лузин, адвокат пострадавшего, юрист Яков Ионцев и бывший заключенный ИК-1 Руслан Вахапов. Напомним, Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула страну из-за угроз и попросила для своей семьи защиты у государства.

Фото: "Общественный вердикт"

Фото: "Общественный вердикт"

Видео пыток заключенного ярославской исправительной колонии № 1 Евгения Макарова было опубликовано 20 июля, после чего в ИК начались проверки, 17 сотрудников отстранили от исполнения обязанностей. 11 фигурантов уголовного дела заключены под стражу до 20 сентября, один человек находится под домашнем арестом.

Напомним, ранее первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил Евгения Макарова в провокациях. По его словам, Макаров – не тот человек, который встал на тропу исправления. Чуть позже заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения заключенному

Читайте также

Правозащитники попросят у Минфина 10 миллионов рублей для избитого в ярославской колонии заключенного Макарова

Правозащитники общественной организации «Коллективная защита» готовят обращение в Министерство финансов РФ по поводу компенсации за избиение заключенного Макарова в ярославской колонии №1 (Подробности)

Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров просит сократить ему срок

Евгений Макаров направил ходатайство с просьбой о пересчете и сокращении срока содержания в колонии (Подробности)

СПЧ: избитый осужденный Макаров нуждается в психологической помощи

Заключенный Евгений Макаров, которого в июне прошлого года избили в ярославской колонии №1, находится в тяжелом психологическом состоянии (Подробности)

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Водитель сбил целую семью. Ярославцы ищут свидетелей страшного ДТП в Брагино
Члена КПРФ Евгению Овод снялии с выборов в Ярославскую облдуму из-за ИНН сына
В Ярославле трамвай врезался во внедорожник
Судебные приставы увезли со стоянки восемь машин ярославцев
«Окажем помощь в расследовании»: в ярославском торговом комплексе «Тандем» прокомментировали ситуацию с упавшим на девочку шкафом
Ночью по улицам Углича бегал дикий медведь
Красотка из Ярославля поборется за титул Девушки года 2018 журнала Playboy
В Ярославской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку
Трагедия под Ярославлем: жених утонул накануне свадьбы, переплывая Волгу
Мэр Слепцов: чиновники ответят головой за утонувших ярославцев
С промзоны Хуадянь-Тенинской ТЭЦ вытекает вода: специалисты разбираются, что это
Следственный комитет начал проверку по факту травмирования ребенка в ярославском ТЦ
Два человека погибли при столкновении мопеда с легковушкой в Ярославской области
В Ярославле обокрали студию детского киножурнала «Компот»: воришка попал на видео
Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Дзержинском районе: ищут бензол, аммиак и сероводород
Почувствуйте себя пилотом звездолета и отправьте свой голос на Марс: в Ярославле открылась интерактивная выставка «Твой Космос»
Ярославский врач Дмитрий Петровский пригласил первую леди Сирии к себе на операцию
ДТП с маршруткой на Октябрьской площади в Ярославле спровоцировало пробку в час пик
В Ярославле начался ремонт дорог на деньги известного миллиардера
В Ярославле предложили принять закон о зеленых насаждениях и вести учет каждого дерева