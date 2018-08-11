Избитый в ИК-1 Евгений Макаров получил госзащиту

СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-11T14:44:35+03:00

Теперь Евгений Макаров официально потерпевший по делу о пытках в ярославской исправительной колонии

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Избитый в ярославской исправительной колонии № 1 заключенный Евгений Макаров получил государственную защиту. Теперь он официально числится пострадавшим по делу о пытках в ИК-1.

- Макарову вручили постановление о госзащите, - рассказывают активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». – Исполнение возложено на начальника колонии № 8.

Интересы Макарова представляют Эльдар Лузин, адвокат пострадавшего, юрист Яков Ионцев и бывший заключенный ИК-1 Руслан Вахапов. Напомним, Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула страну из-за угроз и попросила для своей семьи защиты у государства.

Фото: "Общественный вердикт"

Видео пыток заключенного ярославской исправительной колонии № 1 Евгения Макарова было опубликовано 20 июля, после чего в ИК начались проверки, 17 сотрудников отстранили от исполнения обязанностей. 11 фигурантов уголовного дела заключены под стражу до 20 сентября, один человек находится под домашнем арестом.

Напомним, ранее первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил Евгения Макарова в провокациях. По его словам, Макаров – не тот человек, который встал на тропу исправления. Чуть позже заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения заключенному

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