2018-08-09T19:31:27+03:00
Общество

Ярославский онколог вызвался прооперировать Асму Асад за свой счет

Дмитрий Петровский заявил, что это его долг перед сирийским народом
Роман Рыжиков
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Ярославский онколог Дмитрий Петровский предложил прооперировать первую леди Сирии Асму Асад. Фото: facebook.comЯрославский онколог Дмитрий Петровский предложил прооперировать первую леди Сирии Асму Асад. Фото: facebook.com
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Ярославский депутат Дмитрий Петровский, онколог и маммолог с многолетним стажем, на своей личной странице в Facebook пригласил первую леди Сирии Асму Асад на лечение в Ярославль. На днях стало известно, что врачи обнаружили у жены Башара Асада онкологическое заболевание. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт argumenti.ru , у Асмы аль-Асад обнаружена злокачественная опухоль молочной железы.

- Я очень переживаю за судьбу всего сирийского народа, - рассказал корреспонденту «КП-Ярославль» Дмитрий Петровский. - Поддержать его я считаю своим долгом. Но я врач, а не военный, поэтому могу помочь хотя бы тем, чем я хорошо владею.

Башар Асад поддерживает свою жену во время химиотерапии. Фото: Twitter президента Сирии

Башар Асад поддерживает свою жену во время химиотерапии. Фото: Twitter президента Сирии

По словам Петровского, он стал одним из первых в России, кто занимается реконструкцией молочной железы и ее восстановлением после удаления.

Онколог написал о своем предложении на электронную почту Министерства иностранных дел. Более того, он заявил, что, если не удастся организовать операцию для Асмы Асад как для наших пациентов (российским женщинам подобные операции выполняются по так называемым квотам высокотехнологичной медицинской помощи, то есть, абсолютно бесплатно), депутат оплатит всё из своих собственных средств.

Также Дмитрий Петровский отметил, что Ярославль – прекрасный город для прохождения реабилитации. Здесь есть множество санаториев, где можно отдохнуть от суеты мегаполиса.

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