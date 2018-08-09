Продали комнату, а теперь ее снимают: обманутые дольщики в Ярославле остались без денег и жилья

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-09T13:44:34+03:00

У дома, где и должны были получить квартиру Савиновы, появился только фундамент Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Семья Елены Савиновой из Ярославля попала в абсурдную ситуацию. Женщина вместе с мужем и ребенком вынуждены снимать свою собственную комнату в трехкомнатной квартире на Пятерке, хотя уже два года они должны были жить в отдельной однушке. Все из-за того, что семья вложилась в долевое строительство, но в итоге осталась и без денег, и без жилья. Застройщики не выполнили свои обязательства перед клиентами.

Трехэтажный дом, где Савиновы присмотрели себе квартиру, должны были построить в поселке Кузнечиха в Заволжском районе еще в 2016 году. Чтобы хватило денег на отдельную жилплощадь, семья продала свою комнату, в которой ютилась много лет, и добавила материнский капитал (его Савиновы получили при рождении второго ребенка, но потом произошла трагедия - один из детей Елены утонул). И тут новый удар судьбы.

- Вложиться в строительство этого дома на улице Нефтяников в Кузнечихе нам посоветовала риелтор, к которой мы пришли на консультацию. Сказала – вот, смотрите, рабочие на месте. У нас и вопросов не возникло, - жалуется Елена.

Новостройку возводила компания «Яр групп-строй». Всего она должна была построить пять домов. На всех объектах строительство замерло на разных стадиях. У строения №4, где и должны были получить квартиру Савиновы, появился только фундамент.

- Для нас это катастрофа, - продолжает Елена. – Слава богу, новая хозяйка нашей комнаты согласилась сдавать ее нам. Так теперь и живем.

В месяц семья Савиновых зарабатывает около 15 тысяч рублей. Шесть из них они отдают за комнату. Кроме того, приходится тратиться на лекарства дочке - она часто болет.

- Мой муж работает на стройках, - говорит Елена. – Заработок непостоянный – его там тоже часто обманывают. Я подрабатываю в мечети уборщицей – спасибо добрым людям.

Елена говорит, что ходила по разным инстанциям, но ситуация со стройкой не меняется.

Мы обратились за комментарием в правительство Ярославской области. Там нас заверили, что вопрос находится на контроле у властей, сейчас прорабатывают варианты, как достроить проблемные дома.

- Правительством области проводится последовательная работа по привлечению организаций-инвесторов для завершения строительства жилых домов компании «Яр групп-строй», - сообщили в пресс-службе областной администрации.- В настоящее время инвестор завершает строительство 5-этажного жилого дома - строения №2. Также идет поиск фирм, готовых достроить строения №3 и 4. Вопрос о завершении строительства будет на контроле правительства до момента фактического исполнения обязательств по передаче квартир участникам долевого строительства.

Елене сейчас остается только надеятся, что история, и вправду, завершится хеппи-эндом. Кроме того через «Комсомолку» она попросила откликнуться других обманутых компанией «Яр групп-строй» дольщиков, чтобы добиваться справедливости вместе. Контакты Елены Савиновой есть в редакции.