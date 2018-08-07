2018-08-07T16:47:59+03:00
Экономика

Сотрудники «ТНС энерго Ярославль» ответили на тысячи обращений граждан

Обратиться за консультацией можно в удобный для вас Центр обслуживания или дистанционно, используя колл-центр или интернет-ресурсы
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»ПАО «ТНС энерго Ярославль»
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ПАО «ТНС энерго Ярославль» осуществляет обслуживание около 500 000 лицевых счетов физических лиц на территории Ярославской области. Качественное и оперативное решение вопросов является одной из приоритетных задач энергосбытовой компании. Обратиться за консультацией можно в удобный для вас Центр обслуживания или дистанционно, используя колл-центр или интернет-ресурсы.

Поводя итоги работы в первом полугодии 2018 года, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона отмечает, что самым популярным ресурсом жители Ярославской области признали именно колл-центр. На конец июня 2018 года в адрес ПАО «ТНС энерго Ярославль» поступило около 13 000 звонков.

Также абоненты направляют вопросы через интернет-приемную на сайте компании https://yar.tns-e.ru/population/ и электронную почту. Всего за 6 месяцев было зарегистрировано порядка 6 000 обращений.

Ресурс ГИС ЖКХ был внедрен относительно недавно, поэтому немногие жители используют его для решения вопросов ЖКХ – с начала года всего 48 запросов.

Наиболее востребованными для граждан темами обращений стали: замена приборов учета, особенности расчета по нормативу и размера норматива, задолженности, передача показаний и перерасчеты, связанные с неверной информацией о количестве потребленной электроэнергии. Согласно требованиям действующего российского законодательства, на подготовку ответа предусмотрен срок до 30 дней. Несмотря на это, специалисты ПАО «ТНС энерго Ярославль» стремятся ответить абонентам в течение 1-2 дней. Однако стоит обратить внимание, что сложность вопроса может увеличить срок дачи ответа.

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