Муж ломал ей кости и угрожал расправой. Жертва домашнего насилия рассказала о девяти годах ада

СЕГОДНЯ 16:29 2018-08-07T16:41:30+03:00

Ольга сбежала от мужа, который истязал ее девять лет. Фото: личный архив

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Дикий случай произошел 5 августа в Угличе. Средь бела дня похитили 30-летнюю женщину. Свою жертву мужчина затолкал в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Оказалось, это был ее собственный муж, от которого женщина в панике сбежала несколько месяцев назад…

Девять лет ада

Ольга многие годы была жертвой домашнего насилия. За девять лет брака муж регулярно ее избивал и не давал работать.

- Я была полностью зависима от него, - рассказывает корреспонденту «КП-Ярославль» жертва тирана. – Он запрещал мне работать. Я только рожала детей…

Кроме детей (у женщины трое сыновей – 4, 7 и 8 лет) на память о замужестве – вряд ли такое забудешь - у Ольги несколько переломов. Она никогда не обращалась ко врачам из страха перед супругом. Только теперь рентгены показывают костные мозоли.

- Однажды я неправильно погладила ему белье, - вспоминает женщина. – Он схватил деревянную рейку, как от балкона, знаете? Вот он ей начал меня бить по голове и лицу, я прикрывалась от ударов рукой, и он этой палкой сломал мне руку…

В 2012 году Ольга сбежала. Она даже написала заявление в полицию. Но муж нашел ее и заставил забрать заявление. Тогда дело закончилось раздробленными пальцами.

В мае этого года, после того, как мужчина пригрозил жене расправой, она не выдержала вновь: вырвалась из дома в Ярославле и уехала к сестре в Углич. Какое-то время она пожила у родственницы, а потом устроилась в клининговую компанию и сняла квартиру. Женщина знала, что обратно она не вернется. Ольга обратилась за помощью к психологам. Специалисты констатировали состояние панического страха и назначили терапию. Через месяц женщина наняла адвоката и начала бракоразводный процесс и борьбу за сыновей.

- Все это время Ольга не могла видеться со своими детьми, опасаясь мужа - рассказывает адвокат пострадавшей Юлия Метелева. - Тот, в свою очередь, по нашим сведениям, бил детей и диктовал им, что говорить во время телефонных разговоров с матерью.

По доброй воле отдавать пацанов маме отец и не думал. Супруги встречались друг с другом в присутствии адвокатов, на этих встречах тиран поставил ультиматум : «Сперва пусть пообщается со мной с глазу на глаз, потом уже посмотрим». Однажды, такой «разговор» состоялся. Мужчина довел жену до истерики, а когда она попыталась позвонить сыну, вырвал из рук телефон и просто ушел…

Похищена собственным мужем

В воскресенье, 5 августа, женщине в очередной раз позвонил представитель мужа и предложил увидеться с детьми. Он заверил Ольгу, что поговорил с мужчиной и убедил дать ей возможность побыть с сыновьями. Материнское сердце не выдержало, и она согласилась. Супруг приехал за ней в Углич, насильно запихнул в машину и куда-то повез.

- Дверные ручки в салоне были отломаны изнутри так, чтобы я не могла выбраться, - рассказывает Ольга. – Он отобрал у меня телефон и вытащил из него СИМ-карту. Тоже самое проделал и со своим, чтобы нас не могли найти.

Тем временем, адвокат женщины Юлия Метелева забила тревогу. Она знала о встрече и, когда ее подзащитная перестала выходить на связь, кинулась на поиски. К процессу подключилась и сестра Ольги. Спустя какое-то время муж все-таки взял трубку:

- У Оли все в порядке, она не подойдет к телефону, потому что ест. Где мы, куда едем и когда приедем, не скажу.

В это время женщина билась в истерике. Через некоторое время, когда Ольга немного успокоилась, муж заставил ее позвонить своему адвокату и сказать, что у нее все хорошо.

- Я сразу поняла по ее голосу, что что-то не так, - рассказывает Юлия Метелева. – А через пару минут мне пришло СМС сообщение от Ольги: «Помогите!».

Тогда адвокат немедленно обратилась в полицию и ГИБДД. Как позже рассказала потерпевшая, по пути не было ни одного поста – скорее всего, похититель намеренно поехал в объезд, чтобы нигде не «засветиться»…

Спасение?

Ориентировки были направлены и в Углич и Ярославль. Начались поиски, которые вскоре увенчались успехом. Похититель привез свою супругу в Ярославль. Машину заметили возле их дома на Школьном проезде. Когда адвокат приехала туда, в квартире уже был сотрудник полиции. Женщина была внутри. Ее допрашивали в присутствии мужа.

- Я не знаю, почему происходило именно так, - говорит Юлия Метелева. – Когда я обращалась в полицию, я настаивала на том, чтобы ее показания брали без мужа. Полицейский не смог дать дать четкие пояснения по этому вопросу.

Юлия Метелева увела свою подзащитную из квартиры. Но трое сыновей Ольги, по прежнему, остались с отцом. На следующий день пострадавшая сняла побои и обратилась в органы опеки – у детей синяки, возможно они нуждаются в психологической и медицинской помощи… Но стоит ли ее ждать? Со слов адвоката, на все предыдущие обращения Ольги в органы опеки с просьбой изъять детей у отца, действий не последовало. Вместе с этим муж женщины тоже начал строчить заявления, что детей истязала именно мать.

- У нас есть распечатка СМС-сообщения мужа моей подзащитной, - рассказывает Юлия Метелева. - В нем он угрожает супруге опубликовать видео, на котором дети рассказывают, как Ольга их якобы бьет.

Тем временем, после сообщений СМИ ярославский Следственный комитет начал доследственную проверку этой истории. Мы будем следить за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как распознать домашнего тирана

Татьяна Галанова, психолог:

- Иногда сигналы, предвещающие будущую катастрофу, совсем незаметны, и не считываются будущей жертвой. Среди «звоночков», сигнализирующих о нездоровых отношениях я бы остановилась на нескольких:

-пренебрежение, игнорирование просьб, потребностей, отказ под разными предлогами в необходимом;

- обесценивание: поступки, цели и мысли партнера начинают считаться ничтожными, не стоящими ничего;

- сомнения в адекватности собеседника (газлайтинг): «Прекрати истерику, лечи свои нервы, у тебя с головой не в порядке» - обыденные, казалось бы, бытовые ругательства несут в себе множество смыслов. И главный: «Мне всё дозволено, потому что...» А далее – всё, что угодно…

ВАЖНО!

Куда можно обратиться за бесплатной психологической помощью в Ярославле

- Центр социальной помощи семье и детям ул. Маланова, 12, телефон: 8 (4852) 74-64-21

- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» ул. Пионерская д 19 телефон 8 (4852) 55-50 64

КСТАТИ

Как призвать садиста к ответу

Есть вещи, которые должны решать далеко не психологи. Бытует мнение, что домашние побои декриминализированы. В 2017 году Госдумой был принят закон смягчении наказания за побои родственников. С тех пор за «первый раз» задире грозит лишь штраф от 5 до 30 тысяч рублей или 15 суток ареста. Однако, это вовсе не значит, что помощи ждать не откуда. Если вас избили, позвоните по номеру 112, напишите заявление в полицию, пройдите медэкспертизу – побои нужно снять.