Готовимся к расходам грамотно! Выгодные предложения по кредитам

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-07T15:35:28+03:00

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Август вновь возвращает нас к привычным заботам и расходам, связанным с окончанием отпусков, сборами детей в школу и прочими осенними семейными мероприятиями. А значит, информация о выгодных кредитах будет совсем нелишней. Об этом мы разговаривали с нашим финансовым консультантом Татьяной Пановой, заместителем управляющего Ярославским филиалом Промсвязьбанка.

- Татьяна, какими кредитными продуктами Вы посоветуете воспользоваться нашим читателям?

- Выбор кредита зависит, прежде всего, от той задачи, которую клиент хочет решить, используя кредитные деньги. Когда клиент готовится, например, к какой-то запланированной дорогостоящей покупке обычно оформляется потребительский кредит, В этом случае придется позаботиться о справке о доходах (исключение составляют наши зарплатные клиенты). Оформить кредит теперь можно по ставке от 9,9% со страховкой и от 13,9% без нее. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учетом канала выдачи кредита – так, при оформлении в мобильном и интернет-банке ставка ниже. Напомню, что для работников бюджетной сферы и госслужащих Промсвязьбанк предлагает оформление кредита на особых условиях. Также возможно рефинансирование потребительских кредитов и кредитных карт, полученных в других банках

- Многие привыкли пользоваться кредитной картой, которая всегда под рукой в случае небольших текущих расходов.

- Кредитная карта, действительно, удобна, поскольку выполняет роль «запасного кошелька». Оформив её однажды, мы можем пользоваться ею долгие годы, своевременно погашая взятые кредиты. Мы можем предложить кредитную карту «Двойной кэшбэк» с максимальный возвратом средств. Начисляется до 10% возврата средств от суммы за покупки по карте и 1% - за пополнение карты. Получить подробную информацию о кредитной карте «Двойной Кэшбэк» можно на сайте банка.

- А если возникли обстоятельства, когда собирать документы и заниматься оформлением потребительского кредита или кредитной карты просто некогда, деньги нужны срочно…?

- В этой ситуации будет удобным мгновенный он-лайн кредит. Для его оформления не требуется приходить в банк, деньги можно получить на банковский счет всего за 5 минут с помощью мобильного или интернет-банка в любое время в режиме 24/7. Нужно просто выбрать сумму кредита (от 10 000 до 100 000 рублей), комфортный срок (от одного до 12 месяцев) и счет, открытый в Промсвязьбанке, куда поступят деньги. Решение по кредиту принимается в течение нескольких минут.

- Осенью оживает и рынок недвижимости. Какие интересные предложения есть у вас в ипотеке? - Мы снизили ставку до 8,8% годовых для покупки жилья в новостройках. Первоначальный взнос от 10%. Для вторичного рынка (по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой») ипотечная ставка составит от 8,9% годовых. Кроме того, в нашем банке можно рефинансировать уже действующую ипотеку по ставке 9,1% годовых.

- Если у наших читателей ещё остались вопросы, подскажите, куда обратиться?

- Предварительно рассчитать сумму кредита можно, воспользовавшись «кредитным калькулятором» на нашем сайте psbank.ru. Для получения подробных консультаций и оформления услуг обращайтесь к нам в офисы, я напомню адреса:

Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16,

офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46,

офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64,

офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2, корп. 2

офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский проспект, д. 69а,

офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27,

офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2,

офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23,

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 работает телефон «горячей линии» в Ярославле: 66-30-22. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

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