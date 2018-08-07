2018-08-07T15:27:35+03:00
Кострома

В Костроме в День города пройдет молодежный вечер «Видели ночь...»

Молодежный комплекс «Пале» приглашает жителей и гостей города на Советскую площадь
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Молодежный комплекс «Пале» в День города Костромы проведет творческий вечерМолодежный комплекс «Пале» в День города Костромы проведет творческий вечер
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11 августа с 18.00 до 22.00 в рамках празднования Дня города Молодежный комплекс «Пале» при поддержке Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы приглашает жителей и гостей города на Советскую площадь на творческий молодежный вечер «Видели ночь...».

В программе известные коллективы и исполнители нашего города, творческие мастер-классы, интерактивные площадки для жителей и гостей города, арт-базар, йога и фитнесс, семейный пикник с дегустацией продукции организаций и предприятий города, фотоконкурс и семейный квест. Для юных жителей Костромы творческая площадка от театра кукол «Чемоданчик», а также аквагримм, игровая и эко зоны, надувной батут. На протяжении всего мероприятия розыгрыш призов и подарков от партнеров праздника.

Справки по телефону 47-16-6

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