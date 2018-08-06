В Ярославле семью с ребенком и престарелой бабушкой выставили на улицу из-за долгов

6 Авг. 20:21 2018-08-06T22:05:33+03:00

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- Убивайте меня, я никуда отсюда не поеду, - кашляя и отмахивалась от судебных приставов тростью, возмущалась пенсионерка. 82-летняя бабуля сидела в прихожей на табуреточке, а вокруг суетились люди в форме, вынося из квартиры вещи. Скандал разразился в Ярославле 6 августа. Из трехкомнатной квартиры в доме на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы на улицу выселили большую семью Бориса Пименова его с супругой, сына-школьника, престарелую тещу-инваляда и испуганного кота-британца.

Семья не успела даже одеться, когда пришли приставы.Фото: Александр Клещев

- Вы дайте хоть мне ребенка покормить перед выходом, - говорит он, обращаясь к приставам. – Не ели сегодня еще.

- Так возьмите и грейте, - отвечает сотрудник ведомства и продолжает опись имущества.

Борис проходит с тарелкой в комнату сына. Здесь полнейший кавардак – всюду лежат сумки и пакеты, с кровати снято белье. Парень лет четырнадцати стоит с рюкзаком и смотрит на пачку автомобильных журналов, которые собирал много лет, а теперь их просто некуда деть? Пропадет коллекция?

- Спасибо, пап, есть не хочу, - говорит он отцу, переживает.

- Вы чего им диван отдаете? – волнуется пенсионерка, теща Бориса Пименова. – А где вам спать?

- Не волнуйся, мама, все будет хорошо, - говорит мужчина, но на самом деле признается мне – он в отчаянии.

Ирэна звонит в полицию и СК.Фото: Александр Клещев

Семья Пименовых боролась за квартиру четыре с половиной года. Иски, суды, куча документов. Но пока проиграли. Приставы пришли на выселение с официальной бумагой – решением суда, мол, семья, накопила долги.

– Нас выселяют из-за того, что квартира была продана на торгах новому собственнику. У нас есть решение президиума Ярославского областного суда, по которому торги эти признаются недействительными. Значит, и квартира принадлежит нам, - пояснил Пименов.

Семья утверждает, что копию документа они направляли и судебным приставам. Но те, в свою очередь, заявляют что не видели бумагу.

- Выселение происходило по решению суда, - говорят в ведомстве. – Каких-либо документов, которые могли бы его опровергнуть, у нас в распоряжении нет.

В итоге семья оказалась на улице. Пименовы говорят, что пойти им некуда: в Ярославле нет родных и друзей, которые могли бы пустить к себе. Вечером 6 августа жена Бориса должна встретиться с руководством регионального УФССП. Мы будем следить за развитием событий и постараемся разобраться в сложившейся ситуации.