Машины в огороде: дачники Заволжского района каждое лето собирают на своих участках урожай не вписавшихся в поворот легковушек

6 Авг. 16:36 2018-08-06T20:41:02+03:00

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Ярославцы, которые живут в частных домах по улице 1-ой Шоссейной, жалуются на постоянную проблему. Летом на их огородах появляются не только огурцы и помидоры, но и чужие легковушки. Водители часто влетают на участки дачников, возвращаясь с Прусовских карьеров. Перекресток, на котором расположены дома, Т-образный. Водители, возвращаясь с карьеров, забывают о крутом повороте на 90 градусов и по инерции въезжают прямо в огороды.

- Ночью 1 августа к тёще на участок опять влетела машина! С места аварии автомобиль быстро скрылся, только бампер у нас в огороде оставил. Он в заборе огромную дыру пробил. Ограду пришлось восстанавливать за свой счет. А уж о загубленном урожае вообще молчим. Мы вызвали сотрудников ГАИ, все зарегистрировали, - рассказал ярославец Роман Вяхирев.

Как оказалось, постоянные траты сил и денег на восстановление забора – не самое страшное. Были случаи, когда нетрезвые водители начинали угрожать жильцам, чтоб те не звонили в полицию.

- Мне иногда кажется, что я только волей судьбы остаюсь в живых! Прошлым летом работала в огороде допоздна. Только зашла в дом, как на участок влетел автомобиль. Я выбежала на улицу, собралась звонить в ГАИ, в скорую, а водитель вышел из салона и начал кричать на меня, пытался телефон отнять, - пожаловалась местная дачница Людмила Андреевна. – У меня дача тут уже 18 лет, а каждое лето в огород влетают по два – три раза. После каждой аварии восстановление обходится примерно в 4 тысячи, вот и представьте, сколько это. А самое главное – сколько нервов на это тратиться!

Тот самый перекресток, на котором машины не вписываются в поворот. Фото: Полина Зайцева.

Самым вопиющим случаем жильцы называют тот, когда нерадивый водитель вовсе бросил свою машину в огороде. После того, как гонщик снес забор и оказался среди грядок, он настолько растерялся, что не придумал ничего лучше, чем просто сбежать с места происшествия. Очевидцы говорят, что водитель был пьян. Его «Ладу» потом увозили на эвакуаторе.

Местные жители считают, что положить конец их мучениям могла бы установка на опасном перекрестке нового дорожного знака, предупреждающего автомобилистов об опасном участке. Тем более, что сейчас здесь идет ремонт. Асфальт уже положили, ставят бордюры. Следующим этапом должна как раз стать установка знаков. Мы задали вопрос о том, появится ли какое-то предупреждение на дороге у злополучного перекрестка, в правительство области. Ждем ответ.

Но даже, если установка знака не запланирована, жители могут добиться этого сами.

- Жильцы должны написать заявление в департамент городского хозяйства. Там специалисты рассмотрят заявку, проанализируют ситуацию и совместно с администрацией Заволжского района примут решение о необходимости установки дорожного знака, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

От нежданных гостей у жителей остаются бамперы и пробитые заборы. Фото: Полина Зайцева.

Мы будем следить за развитием событий.