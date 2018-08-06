Есть вопросы по оплате образования, услуг ЖКХ и работе онлайн-сервисов? Спроси!

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-06T12:03:12+03:00

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Как быстро оплачивать услуги ЖКХ и всегда ли это можно сделать удаленно? Для каких услуг удобно подключить Автоплатеж и зачем нужен QR-код на квитанциях? Можно ли оплатить обучение в вузе другого региона?

На эти и другие вопросы по онлайн-сервисам и безопасности операций по картам отвечает начальник отдела платежных сервисов Ярославского отделения ПАО Сбербанк Павел Осипов.

Свои вопросы присылайте на нашу электронную почту: kp_yaroslavl@mail.ru