Есть вопросы по оплате образования, услуг ЖКХ и работе онлайн-сервисов? Спроси!
На ваши вопросы ответит начальник отдела платежных сервисов Ярославского отделения ПАО Сбербанк Павел Осипов
Фото: ПАО Сбербанк
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Как быстро оплачивать услуги ЖКХ и всегда ли это можно сделать удаленно? Для каких услуг удобно подключить Автоплатеж и зачем нужен QR-код на квитанциях? Можно ли оплатить обучение в вузе другого региона?
На эти и другие вопросы по онлайн-сервисам и безопасности операций по картам отвечает начальник отдела платежных сервисов Ярославского отделения ПАО Сбербанк Павел Осипов.
Свои вопросы присылайте на нашу электронную почту: kp_yaroslavl@mail.ru