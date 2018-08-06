2018-08-06T11:10:15+03:00
Общество

«Яравтодор» порадовал жителей Брагино

В преображенном дворе домов № 32, 34 и 36 по улице Урицкого в Ярославле провели детский праздник
Дмитрий СКОБЕЛЕВ
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Юные жители окрестных домов осваивают детский городок и спортплощадку. Фото: Тамара СмирноваЮные жители окрестных домов осваивают детский городок и спортплощадку. Фото: Тамара Смирнова
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На радость детям и взрослым

- Это своего рода День двора. Хочется, чтобы соседи пообщались, объединились, дети - повеселились, а все они вместе привыкали пользоваться обновленной территорией. Благо для этого теперь есть все возможности, - сказал нам приехавший на праздник генеральный директор ООО «Яравтодор» Роман Гаспарян. Именно эта компания сейчас завершает работы по благоустройству двора в рамках программы «Решаем вместе!».

Новые возможности действительно появились: в соответствии с пожеланиями жителей и под их контролем «Яравтодор» уложил в этом дворе 4604 квадратных метра нового асфальтового покрытия, провел опиловку 48 аварийных деревьев, установил новое уличное освещение и 475 погонных метров газонного ограждения, произвел монтаж новых лавочек и урн, обустроил парковочные пространства почти на сотню автомашин.

Центром праздника стали новенькие детский городок и спортивная площадка. Вскоре будет оборудована и площадка для игры в баскетбол. Строители и местные жители надеются, что всем этим будут пользоваться также ребятишки и взрослые из соседних дворов.

Елена Юрьевна Покровская зашла на праздник, гуляя с внучкой.

Фото: Тамара Смирнова

Фото: Тамара Смирнова

- Каким двор был до ремонта и каким стал теперь? Да никакого сравнения быть не может! - говорит она. - Раньше даже выйти с детской коляской было проблемой - сплошные ямы, колдобины и лужи по колено. Людям из первого подъезда после дождя приходилось обходить свой дом, чтобы в этот подъезд попасть, не утонув в лужах. А сейчас - все прекрасно, красота! Конечно, мы рады и благодарны всем, кто принимал участие в благоустройстве. Тем более что у нас вот еще младшенькая внучка подрастает. Есть четырнадцатилетняя, пятилетняя, а маленькой скоро два годика будет. И теперь им наконец-то можно в своем дворе гулять.

Нина Васильевна Корегина из дома № 36 на праздник пришла с правнуком.

Фото: Тамара Смирнова

Фото: Тамара Смирнова

- Хорошо и красиво все сделали строители - и проезды, и тротуары, и ограждения газонов - будем теперь цветочки выращивать, - поделилась жительница. - Раньше тут и правда все разбито было, ямы да канавы. Мы и сами к депутатам обращались, подписи собирали. И вот наконец наш двор облагородили. Теперь главное - беречь все это, не ломать. Нашим и окрестным детям все это пригодится - пусть играют, на тренажерах занимаются, радуются. Ребятишек ведь у нас теперь много!

Ну а дети тем временем просто веселились и осваивали свой двор, ставший чистым, уютным и комфортным.

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