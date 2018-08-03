2018-08-03T17:22:19+03:00
Общество

Исследователи социологического центра выяснили какое пиво предпочитают россияне

Независимый социологический центр «Хи-квадрат» провел холл-тест популярных региональных марок пива среди совершеннолетних россиян
Иван ПЕТРОВ
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На счету продукции тульского пивзавода множество наград всероссийских и международных конкурсовНа счету продукции тульского пивзавода множество наград всероссийских и международных конкурсовФото: Иван ПЕТРОВ
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В выборку попали мужчины и женщины (60%/40%) четырех возрастных категорий: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 года, 45-54 года.

Изучение предпочтений с помощью «слепых» тестов — эффективный способ узнать непредвзятое отношение к продукту во время потребительских исследований и профессиональных конкурсов. Подобная практика применяется повсеместно для широкого спектра товаров и позволяет получить объективную оценку, на которую не может повлиять бренд производителя. Такая механика применяется, например, на ежегодном фестивале пива Superior Taste Award в Брюсселе (Бельгия), который является одним из самых авторитетных конкурсов качества продукции в мире.

Евгений Голубев, генеральный директор Социологического центра «Хи-Квадрат»: «Для получения объективных данных было необходимо соблюсти два условия: добиться абсолютной анонимности исследуемых сортов, чтобы участники не знали, пиво какой марки они пробуют, и ответственно подойти к формированию выборки. Мы случайным образом выбрали совершеннолетних респондентов, потребляющих пиво не реже 1 раза в неделю. Причем делали это так, чтобы поклонников определенного бренда пива было не более 50%. Соблюдение этих двух условий позволяет нам говорить о репрезентативности данных и объективности полученных результатов».

По результатам исследования лидером по всем вкусовым параметрам стал сорт «Арсенальное», который признали самым сбалансированным пивом.

На счету продукции тульского пивзавода множество наград всероссийских и международных конкурсов. И в этом году копилка производителя пополнилась еще одной наградой — Золотым знаком качества на выставке-конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Продукция «Тульского пивзавода» регулярно участвует в потребительских исследованиях, поскольку разрабатывается с учетом пожеланий потребителей напитка. Это позволяет компании быть лидером рынка пива и создавать новые сорта.

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