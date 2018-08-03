Как ярославские мужики Сатану выселяли

3 Авг. 16:44 2018-08-04T14:33:44+03:00

Вигвам уже и сносили, и сжигали несколько раз, но кто-то его снова упорно отстраивал. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Аллилуйя, товарищи! Министерство радости Сатаны на Прусовских карьерах под Ярославлем пало. Странный вигвам-шалаш, весть о котором на прошлой неделе разлетелась по ярославским соцсетям, уничтожено силами чиновников департамента лесного хозяйства Ярославской области и их помощников. Главная роль в борьбе с нечистыми силами была у работника ярославского лесничества – загорелого и поджарого Виктора, которого все по-свойски звали Михалычем.

- Михалыч, осторожнее! Смотри, чтобы эта штука на тебя не упала! – кричали ему в переводе на литературный язык коллеги «по цеху», когда лесник быстро натянув сапоги с металлическими вставками, как у пожарных, и каску, с одного рывка заведя бензопилу, ринулся с ней на постройку.

- У меня все под контролем! – перекрикивал тот рев инструмента.

В этот поход против темных сил мы напросились вместе с командой департамента. Честно, говоря, было немного не по себе. Даже отважный Михалыч на мгновение задумался: как бы не досталось от нечистой силы. Но потом решил переключиться на более позитивные мысли.

- Я когда в армии служил, местной доярке в лифчик ужа засунул. Она так верещала, но не убежала, - травил он байки для поднятия настроения.

Приехали на место около десяти часов утра. Через десять минут ходьбы по лесу наш отряд добрался до цели. На пригорке, среди сосен, в свете дополуденного солнца, возвышался он! Внушительных размеров шалаш, сделанный из цельных сосновых бревен. На фото, которые народ до этого выкладывал в соцсети, были видны какие-то мягкие игрушки, ковры, оккультная атрибутика. Но сейчас ничего такого в шалаше не было – все вынесли! В нескольких метрах от строения я нашла пасхальное яйцо и скомканный листок бумаги, на котором указаны ссылки на сатанинские сайты, в том числе на ресурс под названием «Министерство радости Сатаны», откуда и пошло народное название самого вигвама. Внутри остался один пенек, коробок спичек и несколько кусков линолеума. С двери избушки сняли синюю сову, зато при входе повесили огромную табличку, на которой ярко-алым было написано… Нет, не угроза смерти, а просьба не сносить строение.

Рабочую бригаду не остановило даже предупреждение, которое местные "сатанисты" оставили на стенах "министерства"

- Здесь отдыхали и нормальные люди! Остальные ломали замки, двери и влезали без разрешения! Сделайте что-то и для людей, которые просто любят отдыхать на природе и построили шалаш без всякого злого умысла.

Видимо, сноса местные обитатели ждали. Но рабочую бригаду послание не растрогало. Мужики взялись за дело. В воздух полетели опилки от пилы Михалыча. И вдруг она заглохла. Лесники перекрестясь завели инструмент повторно. Работа снова пошла как по маслу.

Как только все бревна были подпилены, и, казалось, избушка висит на соплях, рабочие начали расталкивать строение с разных сторон. Оно не поддавалось. Тогда Михалыч залез по бревнам на самый верх шалаша и начал прыгать на нем как на батуте.

Но, когда каскадер и лесоруб в одном лице понял, что избушка все еще стоит крепко, слез и снова взялся за пилу.Спустя 15 минут совместных усилий пилы и Михалыча, пристанище темных сил пошатнулось. Добро одержало верх. Даже Сатана не выстоял против обычного ярославского работяги. Треск, хлопки - строение сложилось как карточный домик.

Впрочем, как говорят чиновники, этот вигвам уже и сносили, и сжигали несколько раз, но кто-то его снова упорно отстраивал. А вдруг опять?

– Все постройки, установленные с нарушением лесного законодательства подлежат сносу, – отрезал начальник отдела федерального государственного надзора департамента лесного хозяйства Александр Гулящих. – Данное строение неоднократно сносилось и при повторном возведении будет снесено вновь.

Что ж, через некоторое время проверим.