Живем-по настоящему»: «МегаФон» и АНО НТР поддержат 18 социально значимых проектов

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-03T14:05:15+03:00

Всего на конкурс поступило 34 заявки от 32 участников, 18 из них были одобрены экспертной комиссией и получат частичное или полное финансирование. Фото: ПАО «МегаФон»

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Целью грантового конкурса является поддержка благотворительной и волонтерской деятельности воспитанников и выпускников учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в разные годы прошли школу социального проектирования в проекте «Живем по-настоящему».

Заявки на конкурс присылали как индивидуальные проектировщики, так и члены проектных команд из многих регионов РФ. Все анкеты оценивались по ряду критериев, среди которых: актуальность проблемы, ясная цель и механизм ее достижения, четкий план, ожидаемые результаты и так далее. Решение принимала специально созданная конкурсная комиссия, куда вошли представители АНО НТР и «МегаФона», члены экспертного сообщества, волонтеры, а также члены межрегионального Клуба выпускников.

По итогам отбора победителями стали:

В номинации «От увлечения к профессии» (обучение профессиональным навыкам)

· Проект «Фото-студия «Вспышка» («Донецкий центр помощи», Ростовская область) – поддержан в полном объеме;

· Проект «Умеешь сам – научи другого» (Школа-интернат №6, г. Ярославль) – поддержан в полном объеме;

· Проект «Центр занятости молодежи» («Шахтинский центр помощи» №1, Ростовская область) – поддержан частично.

В номинации «Помоги ближнему» (поддержка младших, людей с инвалидностью, нуждающихся)

· Проект «Сказка в дом» («Заворонежский центр помощи детям», Тамбовская область) – поддержан частично;

· Проект «Все мы люди» («Костромской центр поддержки детей» №1, г. Кострома) – поддержан в полном объеме;

· Проект «Умная помощь» (Рыбновская школа-интернат, Рязанская область) – поддержан в полном объеме.

· Проект «Дети детям» (ЦПД им. Белана г. Липецк) - поддержан частично.

В номинации «Наша чистая планета» (экология, природа)

· Проект «Чичеринский родник» (ЦПД им. Чичерина», Тамбовская область) – поддержан в полном объеме.

В номинации «Мой труд приносит радость» (любая трудовая деятельность, приносящая реальные результаты)

· Проект «Аллея отдыха» («Катайский детский дом», Курганская область) – поддержан в полном объеме;

· Проект «Сельская завалинка» («Ковалевский детский дом», Костромская область) – поддержан частично;

· Проект «Маленькие домики от большой семьи» (приемная семья Ефановых, Липецкая область) – поддержан частично.

В номинации «Зверье мое» » (помощь животным)

· Проект «Маленькие друзья с большим сердцем» (ЦПД «Солнечный», г. Челябинск) – подержан в полном объеме;

· Проект «Будь здоров, Дружок» («Социальный приют г. Таганрога», Ростовская область) – поддержан в полном объеме.

В номинации «Старость в радость» (помощь одиноким и престарелым людям в разных проявлениях)

· Проект «Все еще только начинается» («Курганский детский дом» г. Курган) – поддержан частично;

· Проект «Почет ветерану!» (Центр помощи детям «Радуга», Челябинская область) – поддержан частично;

· Проект «Связь поколений» (Фонд «Мы вместе», г. Кострома) – поддержан в полном объеме.

В номинации «ЛикБез» (просветительские проекты разной тематической направленности)

· Проект «Футбол без границ» («Шахтинский центр поддержки детей» №3 Ростовской области) – поддержан в полном объеме;

· Проект «25 кадр» (Центр им. Никульшина Томской области) – поддержан частично.

«Компания «МегаФон» не только осуществляет умную благотворительность, но и учит этому других. Так, в 2018 году «МегаФон» вместе с АНО НТР в рамках программы «Живём по-настоящему» объявил грантовый конкурс, направленный на поддержку социально и общественно-значимых идей тех, кто участвовал в разные годы в этой программе. И эта инициатива «МегаФона» позволит ещё больше сплотить проектные команды, объединить усилия и ресурсы в регионах-участниках для больших и добрых дел, для творческих поисков и новых открытий», – подчеркнула Надежда Аленина, руководитель программы, АНО «НТР».