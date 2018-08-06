Конкурс «Мисс Волга» в Ярославле выиграла 19-летняя студентка из Анадыря

6 Авг. 20:37 2018-08-06T20:41:02+03:00

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4 августа в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле состоялось одно из самых ярких и стильных событий года: Всероссийский открытый конкурс красоты «Мисс Волга». За заветную корону и миллион рублей боролись 36 красавиц из разных уголков страны.

За звание самой-самой боролись 36 претенденток из разных городов России. Фото: Виктория Ивашечкина.

Начиная с шести вечера, зрительный зал начали занимать девушки модельной внешности в шикарных платьях, большие группы поддержки участниц, а также приглашенные «селебрити». В этом году звездное жюри состояло из телеведущей Елены Летучей, актеров Ивана Николаева, Виктора Логинова , музыканта Алекса Малиновского и телеведущего Петра Романова. Само шоу длилось почти три часа. Участницы успели продемонстрировать как свою красоту, так и интеллект. По достоинству зрители оценили профессиональные видеовизитки, в которых девушки рассказали о себе и своем городе. Однако, особый восторг, в том числе и у судей, вызвал выход в национальных костюмах, сшитых самими красотками, и, конечно, дефиле в ярких купальниках.

- Прошу заметить, - отметила Елена Летучая, - насколько красивые и необычные костюмы у участниц. В течение нескольких месяцев они с помощью дизайнеров шили эти прекрасные наряды!

Выход девушек в национальных костюмах стал одним из самых зрелищных моментов конкурса. Фото: Виктория Ивашечкина.

Не обошлось и без визитной карточки многих конкурсов красоты - обожаемого зрителями дефиле в купальниках. Фото: Виктория Ивашечкина.

После нескольких этапов конкурса, жюри приняло непростое решение: из первоначального количества претенденток в ходе бурного обсуждения было выбрано лишь десять красавиц, которые продолжили борьбу в финале. К сожалению, ярославна Карина Сулейманова, не вошла в эту десятку. Между эффектными дефиле участниц, публику разогревал своими хитами румынский проект «Fly Project», певцы Denzel, Elvira T и Алекс Малиновский.

Красотка из Ярославля, к сожалению, не попала в десятку финалисток. Фото: Виктория Ивашечкина.

В конце жюри определило тройку самых-самых. Второй вице-мисс стала красотка Полина Сероусова из Курса. Сертификат на сумму 250 000 рублей ей вручил певец Алекс Малиновский. Первой вице-мисс оказалась рыжая бестия Ангелина Лихопуд из солнечной Анапы. Для вручения подарков на сцену был приглашен актер Виктор Логинов, который честно признался, что у него «даже подкашиваются колени при виде такой красивой девушки». Шикарную корону, миллион рублей и контракт с топовым московским модельным агентством из рук Елены Летучей получила Анастасия Конарева из города Анадырь. А приз зрительских симпатий получила Валерия Королева из Жигулевска. Красотке вручили шикарный жилет из песца от одного из спонсоров конкурса. Завершением шикарного праздника стал салют из конфетти и селфи с участницами.

Имя победительницы объявила член жюри Елена Летучая. Фото: Виктория Ивашечкина.

ТТХ победительницы

Анастасия Конарева. Фото: с сайта "Мисс Волга".

Анастасия Конарева

Возраст: 19 лет

Досье: Настя учится в Кубанском государственном медицинском университете на лечебном факультете. Учебу она совмещает с работой в модельном агентстве. Девушка - творческий человек. С детства занималась танцами, вокалом, фотографией и моделингом. Особое место в ее сердце занимает театральное искусство.