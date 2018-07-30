2018-08-03T12:52:05+03:00
Кострома

Фотоконкурс «Семейный пикник»

Отдыхайте всей семьей и получайте за это подарки!
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Отправляясь на природу, не забудьте взять с собой фотоаппарат!Отправляясь на природу, не забудьте взять с собой фотоаппарат!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Что может быть лучше отдыха на природе? Семейный пикник – отличная возможность отвлечься от забот и просто провести время с близкими. Для того, чтобы не упустить последние теплые летние дни можно выбраться на дачу, за город или даже просто прогуляться по городскому парку.

Отправляясь на пикник, не забудьте взять с собой легкий перекус, средства от насекомых и защитные крема. Если вы любите активный отдых, могут пригодиться бадминтон или, например, воздушный змей. Но самый главный атрибут семейного пикника – фотоаппарат!

Спросите «Почему?». Мы запускаем конкурс фотографий «Семейный пикник» : фоторепортажи вашего семейного отдыха. Самые активные и веселые получат замечательные подарки от наших спонсоров!

Условия конкурса:

* На конкурс принимаются фотографии на заданную тему;

* работе нужно присвоить название;

* в комментариях необходимо обязательно указать возраст ребенка, название населенного пункта, откуда вы;

* работы должны отвечать общим условиям конкурса портала «КП - Кострома»;

Сроки проведения конкурса:

* с 30 июля по 09 августа;

* прием работ до 09 августа 00:00 часов;

* определение победителей 11 августа на главной площади города Костромы у фонтана.

Участвуйте и побеждайте! Ждем ваши работы! Желаем Удачи! Положение конкурса тут.

Адрес редакции: г. Кострома, ул. Ленина 20 офис 309а, телефон: (4942) 47-10-14

электронный адрес: cars2013@inbox.ru

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