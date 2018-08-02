2018-08-02T15:37:13+03:00
Общество

Где в Ярославле отключат горячую воду в августе

Греть воду в кастрюльках придется жителям четырех районов города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле отключат воду в четырех районах.В Ярославле отключат воду в четырех районах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Последний летний месяц, как и два предыдущие, не обойдется без традиционного отключения горячей воды. В августе ее не будет у жителей четырех районов города. Коммунальщики будут проводить как отключения на двухнедельные ремонты, так и на проверку сетей после устранения неполадок. Последние работы занимают, как правило от одного до трех дней. Но к датам, указанным мэрией Ярославля, прибавляйте еще как минимум по два дня на отключение и подключение воды.

Кировский район

С 1 по 13 августа: кварталы, ограниченные улицами:

- Чайковского, Свободы, Которосльная наб., Комсомольская, Б. Октябрьская, Собинова, Республиканская;

- Собинова, Пушкина, Ушинского, Свободы, Чайковского, Республиканская.

Дзержинский район

С 7 по 9 августа: Красный перевал, ул. Большая Норская, 4-й Норский пер.

С 6 по 23 августа: ул. Керамическая, 5,7, 1-я Кольцова, 40

С 14 по 16 августа: 12-й, 14-й, 15-й микрорайоны

С 22 по 23 августа: пр-д Кольцова, 12, Красноперевальский пер., 8, 9, 7/45, пер. Красноперевальский, 2/1, Керамическая, 3

Фрунзенский район

С 6 по 17 августа: пос. Радиозавода

7 августа: кварталы в районе улицы Летной, Шпального переулка, Тормозного шоссе;

С 14 по 24 августа: микрорайоны «Дятьково» и «Сокол»

С 21 по 23 августа: кварталы, ограниченные улицами: Суздальская, Гоголя, пер. Минина, Пожарского; а также ул. 4-я Портовая, Мельничное шоссе, пос. Шпалозавода;

С 28 по 30 августа: пос. Нефтебазы

Заволжский район

С 6 по 8 августа: микрорайон Резинотехники

С 13 по 14 августа: посёлок Завода 50.

Напомним, жители Фрунзенского района 10 и 11 августа останутся еще и без холодной воды. Привозить ее будут в автоцистернах. Адреса, где поставят бочки, есть у нас на сайте.

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