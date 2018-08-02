В деле о пытках в ИК-1 появились четыре новых фигуранта

2 Авг. 11:22 2018-08-02T15:59:57+03:00

В Заволжском районном суде Ярославля рассматривают ходатайство о заключении подозреваемых под стражу

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- Он не должен видеть, что я плачу! – отвернулась ото всех перед входом в зал суда мать одного из ярославских ФСИНовцев, которым 2 августа должны избрать меру пресечения. Ходатайство следователей об аресте новых четырех задержанных по делу об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова рассматривает Заволжский районный суд Ярославля.

На скамье подсудимых оказались: 34-летний Александр Морозов -младший инспектор группы надзора отдела безопасности; 25-летний Алексей Андреев - младший инспектор группы надзора отдела безопасности; 24-летний Андрей Зыбин - младший инспектор дежурной смены; 26-летний Алексей Микитюк Юрьевич - начальник отряда 4 отдела по воспитательной работе. По мнению правоохранителей, все они участвовали в пытках.

Алексей Андреев. Вместо поездки домой пошел сдаваться следствию.

Алексей Андреев заключен под стражуФото: Александр Клещев

Алексей Андреев сам пришел в Следственный комитет для дачи показания. Кроме того, его защитник ходатайствовал о приобщении к материалам дела железнодорожного билета, по которому, возвращаясь из отпуска, младший инспектор должен был уехать домой, в Данилов, но не доехал. На суде Андреев признался ,что удерживал Макарова и бил его вместе с остальными.

Андреев живет в Данилове. 31 числа он возвращался из отпуска домой, но вышел в Ярославле и сразу пошел в СК.

Решением суда Алексей Андреев заключен под стражу до 20 сентября.

Алексей Микитюк: "Я не рецидивист!"

Алексей Миктюк признался в избиении МакароваФото: Александр Клещев

Адвокат Алексея Микитюка ходатайствует о проведении заседания в закрытом режиме. Его подзащитный – подозреваемый, и излишняя огласка может быть опасна для его жены и грудного ребёнка. Однако, суд ему в этом отказал.

Микитюк признался, что участвовал в избиении. Это подтвердил и Андреев, и другие сотрудники. С другой стороны, 30 его сослуживцев подписались за то, что Микитюк оказался на месте преступления случайно.

Следствие ходатайствует о заключении Микитюка под стражу.

- Я не рецидивист! – возражает подозреваемый. – У меня супруга! Маленький сын! Я хочу, чтобы они находились под защитой!

Именно он на видео душит Макарова полотенцем. Решением суда Алексей Микитюк заключен под стражу до 20 сентября.

Андрей Зыбин: «Чем я могу быть опасен?»

Прокурор поддержал ходатайство следствия о заключении Зыбина под стражуФото: Александр Клещев

Младший инспектор дежурной смены Андрей Зыбин бил Макарова по ногам. Об этом свидетельствуют другие участники пыток. По словам следователя, подозреваемый отказался от дачи показаний.

Чем я могу быть опасен? – вопрошает Зыбин. – Мне позвонили за день, я сам приехал в Следственный комитет.

Адвокат просит для своего подзащитного подписку о невыезде.

Решением суда Андрей Зыбин заключен под стражу до 20 сентября.

Александр Морозов: "Боюсь представить, что случится, если меня заключат под стражу"

Морозов отказался от дачи показанийФото: Александр Клещев

Адвоката Александра Морозова не допустили до процесса. Выяснилось, что он уже защищает Бровкина, другого подозреваемого по делу о пытках. Морозов, как и Зыбин, отказался от дачи показаний.

У младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Морозова есть жена и 8-летний ребенок. Супруга – инвалид третьей группы. Пока ее муж будет находиться под стражей, она будет получать его зарплату.

- Над женой нужен контроль - у неё нет координации, нельзя волноваться и поднимать тяжёлое! - заявил на суде Морозов. - Боюсь представить, что случится, если меня заключат под стражу!

С 2006 года Морозов работает в ИК-1 и по долгу службы ( скорее, графику работы) он оставляет жену. За ней следят родители, у которых они живут.

По версии следствия, именно Морозов – зачинщик конфликта. Его изначально оскорбил Макаров. За это заключенного решили «наказать».

Решением суда Александр Морозов заключен под стражу до 20 сентября.

Ходатайство об аресте еще четырех задержанных по делу о пытках Евгения Макарова рассмотрел Заволжский районный суд ЯрославляФото: Роман Рыжиков

Напомним, 20 июля в сети Интернет появилось видео, на котором 18 человек издеваются над заключенным Евгением Макаровым. На записи с видеорегистратора сотрудники ИК-1 бьют свою жертву дубинками и кулаками по пяткам, обливают его водой, Макаров периодически захлебывается, кричит и просит пощадить его. Видео было сделано еще в 2017 году, но только недавно попало в руки активистов правозащитного фонда «Общественный вердикт» и было обнародовано.

Разгорелся скандал. Следственный комитет начал обыски и проверки в колонии, где пытали заключенного. 17 человек отстранили, начались задержания. Взялись и за сотрудника, отказавшего в возбуждении уголовного дела после пыток еще в 2017 году.

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый обвинил избитого в колонии Макарова в провокациях. Чуть позже заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения заключенному.

Ирина Битюкова, адвокат Макарова, опасаясь за свою жизнь, покинула страну и попросила у государства защиты для своей семьи. При этом, она заявила, что и ее подзащитный не чувствует себя в безопасности. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов после встречи с Макаровым рассказал, что пострадавший нуждается в психологической помощи.

Оказавшись в центре внимания общественности, Макаров стал вести себя еще более «активно». Он попросил скостить ему срок, а чуть позже присоединился к голодовке, которую устроили заключенные ( она, правда, продлилась всего пару дней).

Сегодня Макаров предстает в образе мученика. В соцсетях многие люди выражают слова поддержки. Правозащитники собираются просить у Минфина 10 миллионов рублей компенсации для избитого заключенного.

Тем временем, сотрудники ФСИН на фоне скандала – для многих людей как красная тряпка для быка. В Ярославской области произошло нападение на одного из правоохранителей. Однако, в органах опровергли взаимосвязь случившегося с пытками в колонии.