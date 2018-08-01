«Общественный вердикт» обжаловал помещение под домашний арест бывшего замначальника ярославской ИК-1, где избили Евгения Макарова

1 Авг. 18:01 2018-08-03T12:20:18+03:00

Другие сотрудники находились в его прямом подчинении

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Юристы фонда «Общественный вердикт» обжаловали помещение под домашний арест бывшего замначальника ярославской колонии №1 по воспитательной работе Ивана Калашникова – фигуранта дела об избиении заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщается на странице фонда в Фейсбуке.

- Калашников - самый высокопоставленный из 18 фигурантов видео, на котором пытают заключенного Евгения Макарова, - говорится в сообщении. - Находясь под домашним арестом, подозреваемый может скрыться от следствия и суда, а также препятствовать расследованию уголовного дела.

Отдельно в фонде подчеркивают, что все прочие фигуранты дела об избиении в колонии находились в прямом подчинении Калашникова.

Решение об избрании бывшему сотруднику ФСИН домашнего ареста в качестве меры пресечения Заволжский районный суд принял 27 июля. Адвокат Ирина Бирюкова рассказала, что суд материалы дела выдавал со скрипом.

- Материалы по арестам сотрудников ярославской колонии второй день не хотят в суде давать для ознакомления нам, как представителям потерпевшего, - написала она 1 августа в Фейсбуке.

Напомним, что сейчас семь фигурантов дела об избиении Евгения Макарова находятся под стражей. Информации о задержании других бывших сотрудников ФСИН, которые принимали участие в пытках, на данный момент нет.