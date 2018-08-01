Скандальная Ярославия в ожидании выборов

1 Авг. 16:39 2018-08-03T12:20:18+03:00

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С середины августа начнется массовая агитация в СМИ, где нам напомнят, что депутаты важнее дачи. Пока же участники политической гонки удивляют скандалами. Заявление казаков ЛНР якобы о продаже гуманитарной помощи коммунистом Эльханом Мардалиевым, выемка силовиками листовок ПАРНАСа, обвинение в адрес Воробьева в присвоении миллионов, фекалии в подъезде на Щорса,5 и так далее и тому подобное. Судя по накалу страстей, это только начало. Подведем промежуточные итоги.

Начнем с того, что Ярославская область до сих пор привлекает политиков федерального масштаба. Так, Владимир Жириновский решил тряхнуть стариной, и пошел в депутаты нашей, ярославской, областной Думы. Вы спросите как же так, ведь Жириновский депутат Госдумы с зарплатой в 800 тысяч рублей?! Ну, конечно, все это игры в политику. Вероятно нужно поднять рейтинг ЛДПР, который, по мнению политологов, несколько провис из-за отсутствия ярких партийцев в области и неопытности молодых жириновцев. Что называется «посветить лицом». А за неделю до выборов партийный лидер возможно, скорее всего внезапно, например, заболеет и снимет свою кандидатуру. Таким образом, и кандидатам своим поможет, и в Госдуме останется.

Партия «Справедливая Россия» поразила нетрадиционным подходом к формированию списка кандидатов и предложила в качестве яркого, но начинающего политика, Викторию Скрипаль. Родственницу по женской линии того самого предателя России Сергея Скрипаля.Что двигало справороссами, когда они принимали такое неоднозначное решение выдвинуть на выборы человека с фамилией, которую склоняют по всем СМИ в негативном свете, можно только догадываться. «Единая Россия» оказалась самой «демократичной» партией. Если в других партиях по округам идут только согласованные фигуры и самовольство карается по законам партийной дисциплины, то у «медведей» по одному из округов пошло сразу два сильных кандидата. Фактически соперничать между собой будут выдвинутый региональным объединением партии Василий Бобков и самовыдвиженка Юлия Миронова. Ей уже разбили окна в дорогой иномарке, украли оттуда дорогие очки и измазали грязью сиденья. Она не стала обвинять в этом оппонентов, а отнеслась к убытками по-доброму философски. Другой «единоросс» Илья Шестериков решил сесть на политическую диету и «перешел на фрукты». Перед началом избирательного процесса он перебежал из «Единой России» в «Яблоко». Знал бы куда бежал. Лидер яблочников Олег Виноградов, как впоследствии написали СМИ, подвел список партии под снятие по суду. Таким образом, у «яблочников» остались только одномандатники, которые уже давно не выигрывали выборы в округах.

Партиям с либеральной ориентацией вообще не везет в этом сезоне. На днях силовики посетили офис депутата от Парнас Сергея Балабаева и изъяли листовки, которые предназначались для завуалированного сбора персональных данных – телефонов, адресов и ФИО избирателей. По действующему законодательству, прежде чем собирать такую информацию, необходимо спросить у избирателей разрешение на сбор персональных данных. Чего естественно сделано не было. Бдительные жители обратились в полицию, и теперь активистам Парнаса придется выдумывать новые хитрости, чтобы привлечь снимание избирателей. Впрочем, это не единственный скандал, в котором оказалась замешана фамилия Сергея Балабаева. С ней косвенно связывают и самый дурнопахнущий скандал Ярославля. В 20-этажном доме, который построила кампания, основанную Романом Слониным, который по стечению обстоятельств является основным, как утверждают эксперты, оппонентом Сергея Балабаева, кто-то измазал человеческими фекалиями целый подьезд: перила, дверные ручки, стены.

Но, пожалуй, самым оскандаленным на этих выборах оказался 70-летний секретарь областного комитета КПРФ Александр Воробьев. Александр Васильевич очень любит устраивать несанкционированные публичные акции. А когда его уводят с улицы и заводят на него протокол, то старается сделать этот факт максимально публичным. Ведь в борьбе прошла вся его жизнь! Таким он и запомнится своему электорату. Однако есть в жизни лидера ярославских коммунистов моменты, афишировать которые ему не хотелось бы. Связаны они с финансированием партийной и хозяйственной деятельности. Буквально на днях всплыли факты, которые могут повлечь за собой печальные последствия для лидера ярославского отделения КПРФ. Как сообщило ярославское СМИ , по неподтвержденной пока информации, Управление экономической безопасности регионального ГУ МВД сейчас работает с некой Еленой Павловой, которая утверждает, что в 2012 году пострадала от действий главного ярославского коммуниста. Речь, в этой публикации, идет о кредите в три миллиона рублей, который она взяла для некоего Ивана Катышева, который баллотировался в муниципалитет Ярославля от КПРФ. По словам Павловой, за эту сумму Воробьев обещал ему мандат депутата, а в случае проигрыша якобы должен был вернуть деньги. В конце концов, Катышев депутатом так и не стал и три миллиона не вернул. Павлова обратилась в суд и выиграла, только Катышев оказался неплатежеспособным. Воробьев тоже деньги возвращать отказался, о чем свидетельствует запись приватной беседы лидера КПРФ с Павловой. Если все эти факты подтвердятся, то Александр Воробьев может понести наказание в виде лишения свободы. На этом же сайте утверждается, что в 2013 году Игорь Блохин, бывший вице-мэр Ярославля заявлял, что лидер КПРФ, предположительно, получал крупные суммы за поддержку коммунистами Урлашова. Из-за денег вообще все зло на земле. И почему-то значительная часть этого зла поселилась именно в ярославском обкоме КПРФ. Видимо рядовые коммунисты уже устали смотреть на финансовую нечистоплотность, если из КПРФ стали массово уходить люди. С громким заявлением недавно выступил неформальный лидер части коммунистов-раскольников, бывший член Ярославского обкома КПРФ Ярослав Водяницкий. По его словам, первый секретарь обкома Александр Воробьев и секретарь Эльхан Мардалиев, претендующий на лидерство в партии, превратили партию в «свою коммерческую лавочку».

В отношении Мардалиева масла в огонь подлили казаки ЛНР. Они разместили в интернете запись о том, что он в качестве гуманитарной помощи привозил в ЛНР предметы народного потребления, а потом часть товаров продавалась. Сам Эльхан Мардалиев подтвердил, что знаком с этими людьми, но факт продажи гуманитарной помощи отрицал.

Подводя итоги, хочется сказать, что в скандалах, так или иначе, засветились все партии, претендующие на процент, превышающий статистическую погрешность. Если так пойдет и дальше, то к 9 сентября избиратель устанет от предвыборной шумихи и проигнорирует выборы. Судя по тому, как ведут себя партийные лидеры, не все из них это понимают.