Дмитрий МИРОНОВ: Наша задача - вывести регион на лидирующие позиции

1 Авг. 12:41 2018-08-03T12:20:18+03:00

На реализацию губернаторского проекта "Решаем вместе!" по формированию комфортной городской среды в этом году из областного и федерального бюджетов выделено 680 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

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- Дмитрий Юрьевич, два года назад по поручению Президента страны вы возглавили Ярославскую область в качестве исполняющего обязанности Губернатора, а в сентябре прошлого года жители области избрали вас на пост Губернатора. Что из сделанного для вас наиболее значимо?

- Думаю, что выделять одно-два направления из сделанного новой командой Правительства области за два года было бы неправильно. Мы же не пожар пришли тушить, а заниматься развитием области на длительную перспективу. Наша задача - вывести регион на лидирующие позиции по основным направлениям. Именно поэтому мы начали с разработки стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», подключили к этой работе экспертов и общественность. В документе определены ключевые цели, к достижению которых мы поступательно движемся.

- Ярославская область всегда считалась одним из наиболее развитых промышленных регионов страны. Однако в начале 2010-х годов целый ряд предприятий оказались в сложном положении, а некоторые вообще остановились. Можно ли сказать, что негативные тенденции удалось преодолеть?

- Прежде всего, хочу подчеркнуть, что роль областного Правительства сегодня состоит не в том, чтобы вмешиваться в деятельность предприятий или обеспечивать финансовую подпитку неэффективно действующих хозяйствующих субъектов. Наша задача - создать условия для развития предприятий, реализации инвестпроектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

И серьезные инвесторы уже оценили сделанные в этом направлении шаги. В 2017 году по индексу промышленного производства мы заняли первое место в ЦФО. Это очень хороший результат работы как ярославской промышленности в целом, так и инвестиционного блока Правительства региона. Сегодня в разной стадии реализации только в сфере промышленности находятся 30 крупных инвестпроектов. По прогнозам общий объем инвестиций с 2017 по 2024 годы составит более 100 миллиардов рублей. В итоге будет создано более двух тысяч новых рабочих мест.

- За прошлый год в области запущено три остановленных ранее завода - НПЗ имени Менделеева, рыбинский завод «Раскат» и судостроительная компания «Верфь братьев Нобель». Ранее перспективы возрождения этих предприятий оценивались весьма скептически. Возобновилось производство на Угличском хлебозаводе. Как этого удалось добиться?

- Мы исправляем ошибки, допущенные в прошлые годы. Конечно, если сидеть сложа руки и только сетовать на трудности, то можно провалить любое дело. Как говорится, из ничего и выйдет ничего. У нас - другие принципы. В регионе разработана антикризисная программа по поддержке предприятий, попавших в сложное положение. Это в том числе привлекает серьезных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в перспективные проекты на понятных условиях.

- За два последних года серьезно изменилась в лучшую сторону ситуация по решению проблем обманутых дольщиков. За счет чего удалось помочь людям, которые годами ждали своих квартир?

- Этот вопрос я сразу определил для Правительства как один из главных. По объектам, где нами были обнаружены признаки противоправных действий, работали правоохранительные структуры. Совместно с Минстроем был определен механизм завершения строительства многоквартирных домов, превратившихся в долгострои. Принят региональный закон, предусматривающий меры поддержки инвесторов, взявших на себя достройку проблемных объектов. Только за 2017 год в регионе введено в эксплуатацию 16 таких домов. Ранее, напомню, ежегодно вводилось 1 - 2 дома. Не сомневаюсь, что скоро эта проблема будет решена окончательно.

- Чтобы завершить строительную тему, давайте коснемся проблемы, которую мы каждый день ощущаем собственными рессорами. Я имею ввиду состояние дорог…

- Думаю, вы не будете отрицать, что на многих дорожных участках рессоры автомобилей жителей региона стали себя чувствовать в последнее время гораздо лучше. Одна из основных трасс области - автодорога Ярославль - Рыбинск - на 75 процентов соответствует нормам. А всего в области за прошлый год приведены в нормативное состояние 182 километра дорог областной и муниципальной собственности. Этого удалось добиться за счет участия в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». В связи с его успешной реализацией в 2017 году область будет получать федеральное софинансирование на ремонт дорог в течение ближайших четырех лет.

- В области годами и даже десятилетиями копились экологические проблемы. И только сейчас они начинают решаться. Какие приоритеты уже определены в этой работе?

- Мы начали формирование концепции новой экологической политики, на основе которой будет строиться вся дальнейшая работа в этом направлении. Созданы несколько экспертных групп, в которые вошли специалисты, много лет занимающиеся охраной природы.

В прошлом году мы инициировали проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Его поддержкой на федеральном уровне мы уже заручились. Главная цель проекта - сохранение бассейна реки Волги, в том числе путем уменьшения объема сброса загрязненных сточных вод. В этой работе мы постараемся объединить возможности всех регионов, для которых проблема стоит так же остро.

Кроме того, мы в этом году вплотную занялись проблемой обращения с твердыми бытовыми отходами. Нам предстоит провести ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок. Намечена конкретная программа по совершенствованию системы переработки и уничтожения отходов. Подписано соглашение с инвестором о строительстве мусороперерабатывающего завода. На модернизацию полигона «Скоково» в этом году будет выделено 320 миллионов рублей. Часть средств пойдет на внедрение технологии утилизации фильтрата.

- Вопросы экологии напрямую связаны со здоровьем населения. Какие прорывные программы в этой области будут реализованы в ближайшее время?

- Благодаря поддержке Президента России приступаем к строительству современного хирургического корпуса онкологической больницы. Насколько я знаю, разговоры об этом шли не менее десяти лет. Нам удалось сдвинуть проблему с места. На эти цели в ближайшие два года из федерального бюджета будет привлечено 800 миллионов рублей.

Наша задача - обеспечить возможность получения квалифицированной медицинской помощи на всей территории области. С этой целью в 2017 году реализован проект «Мобильная медицина», благодаря которому почти 7 тысяч жителей области в отдаленных районах получили высококвалифицированную медицинскую помощь. С января 2018 года стартовал информационно-профилактический проект «Здоровая Ярославия», направленный на профилактику заболеваний.

С прошлого года в нескольких десятках медучреждений внедряется проект «Бережливая поликлиника». К 2020 году рассчитываем вовлечь в него все поликлиники области.

- Дмитрий Юрьевич, вы много ездите по области, постоянно встречаетесь с разными людьми. Как вы считаете, жители области поверили в реальность стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста»?

- На мой взгляд, жители не только поверили, но и принимают активное участие в ее реализации. Правительство региона в прошлом году инициировало проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Мы были поражены, насколько активно люди включились сначала в обсуждение проекта и выбор объектов благоустройства, а затем и в его реализацию. В этом году проект продолжается, на него выделено из областного и федерального бюджетов около 680 миллионов рублей - это больше, чем в прошлом году. Люди понимают, что теперь от них самих зависит, насколько эффективно будут израсходованы средства. Сверхзадача этого проекта - не просто повышать комфортность городской среды, но и формировать общество единомышленников, объединять людей общей конструктивной идеей.

- Какова вероятность, что все задуманное будет выполнено в намеченные сроки?

- Конечно, жизнь вносит коррективы в любые планы. Но мы постараемся, чтобы сроки выполнения программ и сдачи объектов если и корректировались, то в сторону сокращения.