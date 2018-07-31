Все шестеро заключенных ярославской ИК-8 прекратили голодовку

31 Июль 21:15 2018-08-03T12:20:18+03:00

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Все шестеро заключенных, среди которых избитый ранее Евгений Макаров, прекратили голодовку, объявленную 30 июля. Об этом «Комсомольской правде - Ярославль» рассказал региональный Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

- Мы встретили с заключенными во время ужина, - сказал омбудсмен. - У каждого из них было больше десятка вопросов, которые они требовали решить. В разговоре с ними мы пришли к компромиссу и свели их к четырем основным - у них будет горячая вода для заварки, больше сигарет на прогулке, газеты и журналы, которые они выписывают, можно будет хранить в камере и читать в течение дня. Кроме того, администрация колонии купит шашки и будет выдавать их по заявлению.

Встреча проходила в присутствии главы регионального управления ФСИН. Напомним, что сообщение о голодовке появилось на сайте ФСИН по Ярославской области. В сообщении говорилось, что заключенные грубо нарушали режим. К своим соседям присоединился и Евгений Макаров, которого избивали в колонии №1. Сегодня, 31 июля, омбудсмен посетил колонию дважды - утром он узнал пожелания арестантов и обсудил их с рукодством колонии. Их он назвал бытовыми, не связанными с применением спецсредств. Уже вечером ситуация разрешилась.