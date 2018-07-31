Дело не в избиениях: региональный омбудсмен назвал причины голодовки заключенных в ИК-8

31 Июль 17:11 2018-08-03T12:20:18+03:00

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Накануне, 30 июля, мы сообщали, что заключенные ярославской колонии №8 объявили голодовку. Соответствующая информация была на сайте регионального управления ФСИН. Напомним, в эту колонию из ИК-1 был переведен избитый Евгений Макаров. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, почему заключенные пошли на это.

- Я посещал колонию сегодня в первой половине дня, - рассказал омбудсмен «Комсомольской правде – Ярославль». – В голодовке участвуют шесть заключенных, содержащихся в едином помещении камерного типа. Среди них Евгений Макаров. Он не является организатором – присоединился к остальным 30 июля с обеда. Требования их не связаны с применением спецсредств. Я бы назвал их «бытовыми».

По словам Сергея Бабуркина, заключенные просят предоставить им кипяток, для того чтобы заваривать кофе и сухпаек. Кроме того, они требуют снять ограничение на выдачу сигарет во время прогулки. Еще заключенные хотят, чтобы им продлили время, когда можно читать газеты и журналы. Также они просят дать им настольные игры. Остальные требования, по словам Сергея Бабуркина, носят частный и индивидуальный характер.

- Нельзя однозначно сказать, правомерны ли требования заключенных, - отметил омбудсмен. – В документах, касающихся внутреннего распорядка, есть лакуны, которые предполагают различные трактовки. Именно это мы и обсуждали после посещения колонии. Сотрудники ИК склонны считать, что они действуют в рамках закона. В региональном ФСИН, как мне показалось, более восприимчивы к моим доводам.

Сергей Бабуркин рассказал, что вечером он вместе с руководителем регионального УФСИН снова отправится в ИК-8, чтобы решить эти вопросы.