Привычное место отдыха ярославцев стало пристанищем сатанистов

30 Июль 18:45 2018-08-03T12:20:18+03:00

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29 июля на Прусовских карьерах отдыхающие ярославцы нашли интересную постройку. Прямо в центре соснового леса возвышался импровизированный вигвам. Местные жители говорят, что постройка появилась в сосновом лесу еще несколько лет назад.

Стоит отметить, что шалаш сделан на славу. Это прочная деревянная конструкция достаточно внушительных размеров, внутри нее есть скамьи и кострище. Снаружи все строение покрыто пленкой и полиэтиленом, чтоб не дождь не проникал внутрь. У вигвама даже есть сени, а на двери висит синяя игрушка, словно приветствуя каждого, кто подойдет к таинственному строению.

Фото: группа Дороги Ярославля

За разъяснениями, откуда и как мог появиться вигвам, мы обратились к ярославскому сектоведу Евгению Мухтарову.

- Шалаш этот действительно стоит давно. Его неоднократно сжигали, ломали, но каждый раз некто усердно его восстанавливает. Я знаю, что долгое время там проводились различные психологические тренинги, направленные на раскрепощение, - пояснил Евгений.

Внутри постройки, на стене висел листок, на котором было написано несколько ссылок и номер телефона. Название указанных ссылок насторожило – везде фигурировало слово «Сатана». Мы перешли по интернет адресам и увидели сайты, оформленные в темные тона.

На главной странице красовалось название: «Министерство радости Сатаны». На сайте также были различные ссылки с разъяснениями идеологии для новичков, приветственные видео для гостей сайта. А в одном из разделов мы и вовсе столкнулись с рекомендациями для юных сатанистов. Были разделы для детей и подростков, для людей среднего возраста, а так же для бывалых приверженцев сатанизма.

Позвонить по указанному номеру и связаться с возможным расклейщиком странного объявления у нас не получилось. Абонент оказался недоступным.

- На моей практике «Министерство радости Сатаны» в Ярославле себя не проявляло. Хотя утверждать не берусь, может они спокойно собирались и не привлекали к себе внимания, – сказал эксперт.

Помимо кострища и лавочек внутри были ковры, ими был застелен весь пол. На одной из лавочек сидела плюшевая обезьяна, а рядом с ней пенек, на котором находились странные предметы, возможно, они являлись оккультными принадлежностями.

Фото: группа Дороги Ярославля

- Тут нет определенных символов сатанизма, кроме звезды, которая свисает с потолка. Хотя сейчас пятиконечная звезда распространенный атрибут, он используется повсеместно. К тому же один из лучей пентаграммы должен смотреть вниз, а тут она обычная и может относиться к сатанизму только косвенно, - дал комментарий Евгений.

При виде жутковатой постройки сразу вспоминаются сатанисты, орудовавшие в 2008 году в Красноперекопском районе Ярославля. Тогда они расчленили человека.

- Вряд ли постройка связана с той группировкой. Конкретных действующих лиц, «обитающих» в шалаше я назвать не могу. Возможно, это подростки, которые таким образом пытаются выразиться. Как правило, опасности они не представляют, через какое-то время они вырастут из подобного, им это станет неинтересно, - рассказал сектовед.