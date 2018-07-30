2018-08-03T12:20:18+03:00
Общество

Адвокат избитого в ярославской колонии Евгения Макарова попросила для него госзащиты у СК РФ

Сейчас он находится в одиночной камере под видеонаблюдением
Александр Клещев
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ИК-1, где избивали Евгения Макарова.ИК-1, где избивали Евгения Макарова.Фото: Роман Рыжиков
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Адвокат Ирина Бирюкова попросила у Следственного комитета РФ государственной защиты для заключенного Макарова, избитого в ярославской колонии №1. Сегодня, 30 июня, она отправила в ведомство соответствующее заявление.

- Напомню, Женя направил УПЧ по Ярославской области заявление о том, что опасается, что его могут убить, представив это как «самоубийство», - пишет Ирина в Фейсбуке. - Он не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением. Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия.

Кроме того, адвокат отмечает, что у Макарова есть и представитель, и адвокат - однако это не развеивает всех опасений.

- В плане юридической зашиты нет никаких проблем, - пишет Ирина Бирюкова. - В плане обеспечения физической защиты - мы обеспечить не можем и не доверяем тюремному начальству.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин ранее сообщал, что подобного плана обращение от Евгения Макарова действительно было - сразу после публикации видео пыток 20 июля. Тем не менее, по состоянию на 26 июля на Евгения Макарова, с его собственных слов, давления не оказывалось, угроз ему не постпупало.

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