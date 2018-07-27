«Фанерный завод в Галиче»: какие плюсы принесет региону инвестпроект за 8,8 млрд. рублей?

27 Июль 15:01 2018-07-27T15:03:30+03:00

В областной администрации обсудили детали реализации инвестпроекта по строительству фанерного комбината на галичской земле

Изменить размер текста: A A

О своих планах главе региона Сергею Ситникову и участникам инвестиционного совета рассказали представители одного из ведущих предприятий в сфере деревопереработки «УК «Сегежа Групп».

О намерениях проинвестировать в предприятие по переработке древесины председатель Совета директоров ПАО «АФК «Система», в которое входит «Сегежа Групп», Владимир Евтушенков сообщил на двусторонней встрече с губернатором Сергеем Ситниковым. Она прошла в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда же были достигнуты предварительные договоренности по реализации задуманного в Костромской области.

Регион гарантировал инвестору поддержку и определил для строительства участок в Галиче общей площадью 37,5 гектаров. Согласно параметрам проекта, ежегодно комбинат будет выпускать порядка 130 тысяч кубометров фанеры. На начальном этапе на предприятии будет открыто порядка 600 вакансий. Компания «АФК «Система» проинвестирует в строительство 8,8 миллиардов рублей.

Как отметили в областной администрации, уже в ближайшее время будет утвержден новый статус города Галича. Населенный пункт получит статус территории, опережающей развитие. Министерство экономического развития поддержало соответствующую заявку Костромского региона, сейчас ее рассматривают профильные ведомства. Новшество обеспечит инвестору дополнительные льготные условия: пониженную ставку по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций и отчислениям во внебюджетные фонды.

«Требую от профильных департаментов, отвечающих за экономику и лесопромышленный комплекс региона, при непосредственном участии моих заместителей, отработать все нюансы проекта, сопровождать его «от» и «до». Нужен конкретный результат – запуск производства к 2021 году», - отметил глава региона Сергей Ситников.

Строительство масштабного деревоперерабатывающего комбината позволит разнообразить экономику моногорода Галича и снизить ее зависимость от градообразующего производства. Таковым является «Галичский автокрановый завод», на нем работает порядка 1500 человек.

«Приход в регион ещё одного крупного инвестора в сфере глубокой переработки древесины позволит нам развивать конкуренцию, а также более рационально использовать природный потенциал», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.

Юридическое лицо ООО «Галичский фанерный комбинат» уже официально зарегистрировано. Помимо этого, профильный департамент уже

закрепил за ним лесные участки, на которых для производства будут заготавливать древесину. Её общий годовой объем может достичь 2 млн. кубометров. В перспективе – включение проекта по возведению галичского фанерного комбината в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.