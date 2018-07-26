2018-07-27T13:17:32+03:00
Звезды

Elvira T едет в Ярославль на «Мисс Волга 2018»

Победительницу конкурса ждет почетный титул и миллион рублей
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В программе примут участие звезды российской и зарубежной эстрадыВ программе примут участие звезды российской и зарубежной эстрадыФото: Евгения ГУСЕВА
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Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас 4 августа в город Ярославль, где пройдет финал ежегодного XIX Всероссийского открытого конкурса красоты «Мисс Волга 2018» c участием представительниц 38 городов России и ближнего зарубежья. Торжественная атмосфера праздника красоты, завоевавшего признание зрителей всей России, запомнится надолго. Помимо выступления участниц конкурса, яркого дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, в программе примут участие звезды российской и зарубежной эстрады: всемирно известный исполнитель хита “Pump It Up” Danzel, российская певица Elvira T,а также впервые в России выступит одна самых успешных румынских танцевальных групп Fly Project.

Оценивать конкурсанток будут звезды шоу–бизнеса: телеведущая Елена Летучая, актеры Виктор Логинов и Иван Николаев, телеведущий Пётр Романов, а также певец Алекс Малиновский.

Ведущие вечера: Елена Швец и Александр Белов.

Победительница конкурса станет не только обладательницей почетного титула и короны, но так же получит 1.000.000 р., возможность представить Россию на самых крупных мировых конкурсах, а так же подпишет эксклюзивный контракт с московским модельным агентством Casta Models.

Контакты для СМИ: E-mail: miss@missvolga.com Официальный сайт: www.missvolga.com

Место проведения: КЦЗ “Миллениум” г. Ярославль, Которосльная наб., 53

Дата и время мероприятия: 4 августа в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах ЯРКЗЦ.РФ, ЯРБИЛЕТ.РФ и в Универсальных кассах города.

«Мисс Волга 2018»

«Мисс Волга 2018»

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