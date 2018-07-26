2018-07-27T11:32:24+03:00
Общество

Власти Ярославской области назвали ситуацию с Петропавловским парком «крайне сложной»

План возрождения парка будет разработан позже
Александр Клещев
Поделиться:
План возрождения парка будет разработан позже.План возрождения парка будет разработан позже.Фото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Власти Ярославской области назвали вопрос восстановления Петропавловского парка «крайне сложным». Речь об этом шла на межведомственном совещании в регионально департаменте охраны объектов культурного наследия. В нем поучаствовали представители Росимущества и мэрии Ярославля.

- Существует целый клубок противоречий и наслаивающихся друг на друга разногласий, – рассказал директор департамента Александр Филяев. - Имеет место невыполнение обязательств как арендатором, так и арендодателем. Кроме того, отсутствует решение по компенсации понесенных затрат ООО «ГИЛСИ», в том числе на устройство объездной дороги. Принятие этого объекта на баланс мэрией Ярославля тоже под вопросом.

Кроме того, Александр Филяев посчитал, что решения о переводе объекта из жилого в нежилой фонд были приняты несвоевременно. Другой проблемой он назвал стадион - с 2007 года на объект действуют обременения, из-за которох нельзя реализовать подготовленные раньше проекты.

Директор департамента подчеркнул, что здания на территории парка находятся в федеральной собственности. Управляет ими Росимущество. Тем не менее, восстанавливать объекты культурного наследия не начинали. Равно как и консервировать.

- Еще в 2016 году были направлены предписания в адрес территориальное управление Росимущества с требованием о завершении работ в конце 2018 года, - продолжил Александр Филяев. -Тем не менее, сейчас даже не готова документация. За полгода работы не завершить. В связи с бездействием собственника мы направили документы в прокуратуру и МВД.

Петропавловский парк решили рассматривать вместе с Красноперекопским районом. Тогда можно привлечь инвестора, который очистит пруд и территорию. Позднее создадут план действий по восстановлению парка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Ярославский фестиваль вошел в топ-10 гастрономических фестивалей лета
Пополняйте транспортные карты в офисах «ТНС энерго Ярославль»
В Ярославле Осташинское кладбище хотят расширить за счет резерва для войны
Темные силы повержены: в Ярославле запретят парковаться у ТЮЗа ночью
СК предъявил обвинение шестерым фигурантам дела об избиении в ярославской колонии №1
СК России назвал причину избиения заключенного Макарова в ярославской ИК-1
В Ярославле на ЮЗОД столкнулись два УАЗа: двое детей в больнице
Дорожники рассказали, когда отремонтируют убитый проспект Авиаторов в Ярославле
Улицу Салтыкова-Щедрина в Ярославле отремонтируют к осени
Мэр Ярославля распорядился до 1 сентября навести идеальный порядок в подъездах
В Ярославской области незадачливые злоумышленники за 5 тысяч рублей получили по 4 года
В Ярославле появится новый экскурсионный маршрут «От копейки до тысячи»
Мошенник вымогал у пенсионерки деньги за придуманное нападение собаки на его ребенка
Суд арестовал четверых фигурантов дела о пытках в ярославской ИК-1