Власти Ярославской области назвали ситуацию с Петропавловским парком «крайне сложной»

26 Июль 15:24 2018-07-27T11:32:24+03:00

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Власти Ярославской области назвали вопрос восстановления Петропавловского парка «крайне сложным». Речь об этом шла на межведомственном совещании в регионально департаменте охраны объектов культурного наследия. В нем поучаствовали представители Росимущества и мэрии Ярославля.

- Существует целый клубок противоречий и наслаивающихся друг на друга разногласий, – рассказал директор департамента Александр Филяев. - Имеет место невыполнение обязательств как арендатором, так и арендодателем. Кроме того, отсутствует решение по компенсации понесенных затрат ООО «ГИЛСИ», в том числе на устройство объездной дороги. Принятие этого объекта на баланс мэрией Ярославля тоже под вопросом.

Кроме того, Александр Филяев посчитал, что решения о переводе объекта из жилого в нежилой фонд были приняты несвоевременно. Другой проблемой он назвал стадион - с 2007 года на объект действуют обременения, из-за которох нельзя реализовать подготовленные раньше проекты.

Директор департамента подчеркнул, что здания на территории парка находятся в федеральной собственности. Управляет ими Росимущество. Тем не менее, восстанавливать объекты культурного наследия не начинали. Равно как и консервировать.

- Еще в 2016 году были направлены предписания в адрес территориальное управление Росимущества с требованием о завершении работ в конце 2018 года, - продолжил Александр Филяев. -Тем не менее, сейчас даже не готова документация. За полгода работы не завершить. В связи с бездействием собственника мы направили документы в прокуратуру и МВД.

Петропавловский парк решили рассматривать вместе с Красноперекопским районом. Тогда можно привлечь инвестора, который очистит пруд и территорию. Позднее создадут план действий по восстановлению парка.