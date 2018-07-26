2018-07-27T11:32:24+03:00
Кострома

Йога благотворно влияет на здоровье - это известно всем

Какой положительный эффект дают регулярные занятия йогой, и когда наступают улучшения?
Юлия Янкина
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Йогой заниматься можно (и нужно!). Необходимо лишь выбрать для себя определенный тип тренировокЙогой заниматься можно (и нужно!). Необходимо лишь выбрать для себя определенный тип тренировокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мы часто слышим, что упражнения йоги помогают от болей в спине, делают человека гибким, омолаживают, и творят прочие чудеса. Возникает желание узнать больше, попробовать, проверить, так ли все на самом деле. Действительно ли есть способ не болеть, поддерживать себя в отличной форме, значительно улучшить качество своей жизни.

Но с чего начать? К кому обратиться с возникающими вопросами? Насколько это безопасно и всем ли подходит? Нет ли каких-нибудь "подводных камней"? Человеку свойственно сомневаться, и это хорошо, так как именно обдуманные решения подталкивают нас к активным действиям. И, если вы готовы, с радостью ждем вас!

Часто возникает вопрос: всем ли подходит йога, и какие есть ограничения. Независимо от того, полностью здоров человек или нет, каков его возраст, вес и прочие показатели, йогой заниматься можно (и нужно!). Необходимо лишь выбрать для себя определенный тип занятия (они отличаются по времени и интенсивности).

В чем же заключается суть занятий, и что именно нужно делать.

На занятиях мы выполняем разминочный комплекс, который так полезен для суставов, делаем упражнения на развитие силы, выносливости, гибкости, баланса, а так же работаем с дыханием и учимся осознанности и глубокому расслаблению.

Какой положительный эффект дают регулярные занятия йогой, и когда наступают улучшения?

Постепенно, тело гармонизируется: уходит лишний вес, улучшается осанка, симптомы многих заболеваний (в особенности опорно-двигательного аппарата) перестают ощущаться, вместе с физическим здоровьем ощутимо улучшается психическое: успокаивается ум, развивается контроль эмоций, память. Первые изменения можно почувствовать почти сразу, так как упражнения йоги задействуют все тело, не оставляя без внимания ни одну мышцу.

Можно бесконечно перечислять плюсы, их действительно очень много. Но для того, чтобы применить их к себе, необходимо просто попробовать.

Студия йоги Practika приглашает всех желающих на занятия йогой. У нас есть все, что вам необходимо: удобное и уютное пространство, качественное оборудование, опытные и сертифицированные преподаватели.

Будем рады видеть вас на занятиях!

Вы можете позвонить нам по телефону: +7(4942)50-25-29

С удовольствием ответим на ваши вопросы.

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