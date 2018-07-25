Инвестиции в здоровье

25 Июль 13:00 2018-07-27T11:32:24+03:00

Ярославская область одной из первых в стране начала внедрение бережливых технологий в медицине Фото: Правительство Ярославской области

К 2020 году все медицинские учреждения области будут работать по «бережливым» принципам. Это позволит обеспечить пациентов качественной медицинской помощью в максимально комфортных условиях

Изменить размер текста: A A

Обновление больниц

За последние 2 года на ремонт больниц и поликлиник области было израсходовано около 150 млн. рублей. За счет средств из внебюджетных источников проведен капитальный ремонт двух отделений Некрасовской ЦРБ, инфекционного отделения Ростовской ЦРБ. Отремонтированы помещения нефрологического и гематологического отделений областной клинической больницы, помещений лор-отделения в больнице имени Соловьева. На бюджетные средства выполнены капитальные ремонты Клинической больницы № 9 и Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева, Рыбинской городской больницы № 1 и ряда других медучреждений. Во многих больницах региона обновилось оборудование.

Только в 2017 году из средств резервного фонда президента страны на приобретение лечебно-диагностического оборудования для 5 медицинских организаций региона было выделено 94 520,00 тысяч рублей. Областная клиническая больница приобрела специальную установку для лечения сердечно-сосудистых заболеваний со столом, навигацией и рентгеновским аппаратом, низкотемпературный плазменный стерилизатор. Областная клиническая онкологическая больница - три лапароскопические стойки и видеоколоноскоп, а так же паровой стерилизатор. Все это дорогостоящее и высокоточное оборудование усилит диагностическую службу, и позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам.

Строим хирургический корпус онкобольницы

Статистика по онкологическим заболеваниям в регионе тревожная: смертность от новообразований занимает 2-е место после сердечно-сосудистых. Поэтому хирургический корпус онкобольницы региону жизненно необходим.

С просьбой помочь в решении этого вопроса к Президенту страны в прошлом году обратился губернатор области Дмитрий Миронов. В итоге проект получил поддержку. Общий размер федеральной субсидии на возведение хирургического корпуса составит 800 миллионов рублей. 200 миллионов область получит уже в этом году и по 300 миллионов в 2019 и 2020 годах. На объекте уже начались работы. В 2021 году корпус планируется сдать в эксплуатацию. Это позволит решить ряд глобальных задач, одну из которых озвучил Президент России - это модернизация онкослужбы. С введением корпуса в эксплуатацию будут наконец ликвидированы очереди на операции.

Также в прошлом году за счет средств федерации удалось обновить парк машин скорой помощи: в регион поступило 17 современных и полностью оснащенных автомобилей.

Недавно Ярославская область получила 60 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ для приобретения семи передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и двух передвижных флюорографов для муниципальных районов. Эта работа ведется в рамках задач, поставленных Президентом страны по обеспечению доступной, современной и качественной медицинской помощи.

Бережливые технологии

На сегодняшний день в 18 больницах и поликлиниках области внедрен пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Его главная задача - совершенствование механизмов оказания медицинской помощи, избавление от очередей в регистратуры и к узким специалистам, формирование эффективного графика работы специалистов. Конечно, есть еще замечания и недовольство пациентов, и потребуется какое-то время для того, чтобы пилотный проект заработал, как часы. Но уже сейчас понятно - в здравоохранении идут кардинальные перемены. По экспертным данным, показатель удовлетворенности населения медицинской помощью во взрослых поликлиниках уже вырос на 15,5%, а в детских - на 39,1%.

А к концу года половина всех учреждений региона будет работать по бережливым принципам.

Кадры решают все

На сегодняшний день одну из серьезных проблем отрасли - дефицит кадров - особенно остро испытывает сельская местность. В целом не хватает 300 врачей определенных специальностей и 350 средних медицинских работников.

На привлечение профессиональных специалистов в частности направлены программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». Теперь квалифицированные доктора, уезжая работать в села, могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. В 2018 году единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей получат 18 врачей и по полмиллиона рублей - 12 фельдшеров.

Мобильная медицина

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВФото: Правительство Ярославской области

В прошлом году по инициативе губернатора области в Ярославской области был запущен проект «Мобильная медицина». В течение месяца в регионе работал мобильный отряд федерального медико-биологического агентства. В итоге почти 7 тысяч жителей отдаленных районов области получили высококвалифицированную медицинскую помощь, профессиональные консультации и лабораторные исследования.

В этом году продолжается реализация проекта «Здоровая Ярославия»: в районы выезжают медицинские бригады специалистов областного госпиталя ветеранов войн для обследования населения. Их задача - определить факторы риска, выявить болезни и обеспечить лечение. В дальнейшем это будет способствовать снижению количества хронических заболеваний и, как следствие, снижению смертности.

- Мобильная медицина - это уникальный проект, не замена врачам на местах - в районных больницах, в системе скорой помощи, фельдшерам в ФАПах, - говорит Дмитрий Миронов. - Это дополнение, оперативная помощь здесь и сейчас.

СКАЗАНО

Председатель комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса УШАКОВАФото: Ярославская областная дума

«Последние два года здравоохранению уделяется особое внимание. В стратегии развития региона «10 точек роста», ставшей программой действий губернатора Дмитрия Миронова, это один из приоритетов. Бюджеты, которые принимает областная Дума, являются социально ориентированными, и в этой сфере наметились серьезные улучшения. Сейчас активно ремонтируются больницы и поликлиники: часть - на средства областного бюджета, часть - на средства президентского гранта. Например, особо близкий мне город

Рыбинск получил маммограф стоимостью 15 миллионов рублей. Благодаря этому удалось связать рыбинских врачей с Ярославлем: местные доктора проводят обследование, а онкологический центр в Ярославле ставит диагноз. И Рыбинск такой не один.

Процесс ремонта больниц, поликлиник, прочих медучреждений идет полным ходом. Да и квалификация наших специалистов растет. Раньше операции на открытом сердце, щитовидной железе можно было сделать лишь в Москве или Санкт-Петербурге. Теперь мы проводим их здесь.

Особое участие во всем, что связано со здравоохранением, принимает фракция «Единая Россия» как на федеральном уровне, так и на региональном. Например, наши депутаты стали активными лоббистами проекта мобильных медицинских бригад: в связи с нехваткой кадров в районах специалисты, которые выезжают с этими «летучими отрядами», и оборудование, которое они привозят с собой, позволяют проводить полный комплекс обследований. Да, нехватка кадров в малых городах и селах области стала, пожалуй, главной проблемой, с которой предстоит работать. Но за последние два года тенденция наметилась положительная, так что можно сказать уверенно - ситуация в региональной медицине изменилась к лучшему и здесь».

Лариса УШАКОВА, председатель комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике и здравоохранению.