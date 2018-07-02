Наталья Катыкина: в обществе формируется мода на активное долголетие

2 Июль 20:00 2018-07-02T21:24:25+03:00

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С активисткой мы встретились, чтобы узнать мнение о предложенной Правительством пенсионной реформе. По мнению Натальи, общество уже привыкло к тому, что женщины уходят на пенсию в 55, а мужчины в 60 лет.

«Эти возрастные границы были приняты в советское время. Конечно, уровень жизни тогда и уровень жизни сейчас – отличается в плане социального обеспечения. Вырос уровень медицины, социальные гарантии. Много людей, которые после пенсии продолжают работать», - рассказала председатель областной организации «РСМ».

Наталья Катыкина отметила, в обществе сейчас формируется мода на активное долголетие. Люди старшего возраста сегодня – это не часами просиживающие на лавочках пенсионеры, а занимающиеся спортом, изучающие компьютер и другую современную технику люди.

«Вот у меня, допустим, папа – ему 72 года. Он до сих пор работает, работает в сфере дополнительного образования. Честно говоря, не представляет своей жизни без работы», - поделились активистка РСМ.

Общественница в ходе беседы положительно отметила инициативу по ежегодной индексации пенсий на тысячу рублей. Это значительно улучшит материальное положение пенсионеров и выровняет уровень пособия по старости с заработной платой, которую получал сотрудник до выхода на заслуженный отдых.