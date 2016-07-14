В Брейтове отпраздновали День села

Уголок земли русской

Программа праздника предполагалась насыщенной - конкурс рыболовов, катание на прогулочном катере, ярмарка продовольственных товаров и выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, юбилейная экспозиция «50 лет Брейтовскому народному театру», аттракционы, спортивные соревнования, праздничный фейерверк и многое другое. Поэтому свой день мы, десант «Комсомольской правды», начали с энергетической подпитки - посещения легендарного родника с ключевой водой под названием Прощеный ручей.

Местные жители уверены, что именно здесь, на высоком берегу реки Сить, в 1238 году перед знаменитой Ситской битвой княгиня Мария прощалась со своим мужем князем Василько Ростовским, провожая его в бой с монголо-татарскими захватчиками. В сражении князь был пленен, а затем убит. Но, будучи истинно верующей, княгиня простила убийц мужа, пролив немало горьких слез на месте последнего свидания. От слез княгини здесь и забил ключ, который назвали Прощеным.

Говорят, что вода в ключе обладает невероятной целительной силой. Но чтобы ощутить эту силу, перед омовением или питьем «княгининых слезок» нужно искренне простить всех своих врагов и попросить прощения у Бога за свои грехи. Но, честно скажу, не менее целительны и открывающиеся с берега пейзажи. Местные жители, вдохновленные своим духовным пастырем, облагородили это место, построив из дерева многоярусную лестницу и несколько беседок на разной высоте. И теперь из каждой беседки открывается неповторимый вид. Нам удалось от души налюбоваться игрой солнечных лучей на синей глади, нетронутым великолепием полураспустившихся белоснежных кувшинок, тонкими березами на противоположном берегу, пропитаться ароматом луговых трав.

В приоритете - благоустройство и развитие поселения

Официально праздник начался для нас со знакомства с Андреем Валентиновичем Перовым, главой Брейтовского сельского поселения. Он провел для нас небольшую экскурсию по брейтовскому парку и рассказал о том, что нового сделано в Брейтове за минувший год.

- В 2014 году мы приступили к созданию детского парка. Раньше на его месте просто росли деревья. При помощи местных жителей - особенно семей с детьми - мы расчистили площадку, приобрели необходимое оборудование, обустроили детский городок. В этом году силами администрации поселения установили спортивные тренажеры и теннисный стол, которыми могут пользоваться все желающие, занимаясь спортом на свежем воздухе. В 2014 году поселение приняло участие в областной программе патриотического воспитания молодежи, благодаря чему в парке Победы был проведен капитальный ремонт мемориала, посвященного памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. В селе прошла установка черных мраморных плит с именами погибших героев и уложена тротуарная плитка. В прошлом году рядом с ним мы разбили аллею героев-брейтовчан, а в 2015 году став участниками выше названной программы, мы отремонтировали памятник воинам землякам в селе Покровское на Сити.

Андрей ПеровФото: Юлия МИХИЕНКОВА

В этом году в рамках программы «Обустроим область к юбилею» в парке заасфальтировали дорожки и поставили лавочки и урны. Я очень рад, что мы сумели завершить эту работу ко Дню поселка. Теперь вы и сами видите, как много здесь народа. На этом мы не останавливаемся - в планах сделать парковку и заезд в парк со стороны храма. Дорога уже проложена, но из-за погодных условий ее пока не удалось отсыпать.

Активно занимаемся дорожной деятельностью. В прошлом году сделали около двух с половиной километров дорог с щебеночным и песчано-гравийным покрытием. В этом году в рамках программы «Обустроим область к юбилею» заасфальтировали улицу Памяти Ильича - 620 метров, а также планируется обустройство двух дворовых территорий. Своими силами осуществили карточный ремонт еще 300 метров дорожного покрытия. Планируем также отремонтировать улицу Воронцова (щебеночное покрытие) и сделать еще около километра дорог с песчано-гравийным покрытием. По программе Безопасность дорожного движения осуществляется ремонт и строительство тротуаров.

Что касается социальной сферы, в прошлом году участвовали в областной программе по модернизации объектов культуры и отремонтировали два сельских клуба, деревню Новинку и село Покровское на Сити. В этом году мы продолжим работу и отремонтируем клуб в Ульянихе.

Хотел бы отметить, что в прошлом году мы одними из первых в области запустили конкурс по благоустройству дворовых территорий и учреждений. Жители, которые хотели поставить детские площадки, малые архитектурные формы, приняли участие в конкурсе и привели свои дворы в порядок. И мы в качестве призов в этих дворах установили площадки, сделали дорожки и так далее. В июле этого года мы объявим о проведении такого конкурса с подведением итогов осенью.

В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить всех жителей села, которые занимают активную жизненную позицию. Во многом благодаря их усилиям и их инициативе удается обеспечивать развитие поселения - проводить благоустройство, строить новые детские площадки. Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, терпения. Надеюсь, что в дальнейшем наши жители будут еще более активными!

Живи и процветай, Брейтовский край!

А в это время на площади у пристани уже вовсю гулял праздник - играла веселая музыка, шумела ярмарка, дети счастливо смеялись и визжали от восторга на каруселях, батутах и огромных надувных горках.

Местных жителей и гостей поздравила исполняющая полномочия главы Брейтовского муниципального района Елена Мынова.

- Дорогие земляки! И вновь мы с вами вместе! – сказала Елена Александровна. - Посмотрите, сколько людей пришло сегодня в парк на этот праздник! И всех нас объединяет любовь к нашему Брейтову. Пусть оно живет и процветает, богатеет и прирастает новыми жителями!

Многих лет мирной жизни пожелал собравшимся благочинный Брейтовского муниципального района протоиерей Анатолий Денисов. Выступили с приветствиями представители региональной администрации, областной Думы и соседнего Некоузского района.

Как водится, на празднике чествовали лучших. Дружными аплодисментами встретили собравшиеся сообщение о том, что за большой вклад в социально-экономическое и духовное развитие брейтовского края, за активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд в книгу Почета Брейтовского муниципального района решением районной администрации внесены имена Василия Николаевича Мишарина, Ольги Павловны Мишариной и Александра Михайловича Власова.

Праздник рыбака

В это время у двух огромных котлов уже колдовал местный житель с говорящей фамилией Ухов. Он варит такую «общественную» уху уже 13 лет - на каждый День рыбака. Сам рыбак и охотник с 33-летним стажем, прямой потомок лесника графа Мусина-Пушкина, рассказывает, что готовить «рыбий суп» умеет с рождения.

И действительно, в этом году уха получилась отменная. И немудрено, ведь в котле кипели не только привычные сом, судак и местные окушки, но и морской красный окунь и другая «богатая» рыба, придающая супцу особый вкус.

А на сцене уже чествовали победителей конкурса рыболовов-любителей «Ловись, рыбка!».

Популярность этого конкурса, который проводится в селе ежегодно, объясняется легко - как отметил ведущий, в нашей стране увлекается рыбалкой порядка 15 миллионов человек. И немалая часть из них наверняка живет на брейтовской земле - ведь Брейтовский район примыкает к побережью Рыбинского водохранилища, которое все здесь называют морем, а благоприятная экологическая обстановка всегда обеспечивает рыболовам отличный улов.

В этом году участие в конкурсе приняли 14 команд по 3 человека. За 3 часа победителям удалось наловить более чем по 4 килограмма рыбы. А лучшими рыболовами на этот раз оказались работники рыбзавода №1, расположенного в деревне Черкасово.

Как рассказал исполнительный директор завода Александр Хотько, предприятие работает на территории района уже более 60 лет. Завод имеет свой промысловый участок в акватории Рыбинского водохранилища, производит переработку речной рыбы, выпускает продукцию вяленую, горячего и холодного копчения, а также свежемороженую. Основная часть готовой продукции уходит в Москву.

Рыбинка - клевое место

Призы - холодильники, современные телевизоры с огромными экранами и другую технику - победителям вручил на сцене представитель главного спонсора - Дома рыбака «Клевое место», директор ООО «Стройкомплекс» Валерий Борисович Бондаренко.

- Дом рыбака «Клевое место» уже не первый раз выступает спонсором по проведению конкурса. Хотя, как мне кажется, в этом году это и не конкурс даже, а серьезные соревнования, в которых участвовало более сорока человек. Поэтому и призы мы предоставили соответствующие, серьезные.

Валерий БондаренкоФото: Юлия МИХИЕНКОВА

«Клевое место» - это будущий комплекс, специализирующийся на предоставлении услуг и создании условий для рыбной ловли и отдыха. Ведь ни для кого не секрет, что Брейтово славится отличной рыбалкой - недаром сюда едут рыбаки со всех уголков центральной России. Места у нас тихие и очень красивые: густая зелень, вековые деревья, заводи. Здесь водятся все виды белой рыбы: лещи и плотва, караси и лини, голавли и сазаны, зеркальные карпы и ерши, а также окуни, судаки и сомы.

Строит комплекс «Клевое место», который я сегодня и представляю на празднике, компания «Стройкомплекс». На рынке мы работаем уже 15 лет, занимаемся строительством и кадастровыми работами. Имеем опыт строительства с использованием практически любых технологий, строим как производственные здания, так и частные дома в самом Брейтово и в Брейтовскиом районе. В Брейтове нами построено и отремонтировано очень много объектов.

Завершился праздник поздним вечером фейерверком. С днем рождения, Брейтово!

Не стоим на месте

С исполняющим полномочия главы Брейтовского муниципального района Еленой Александровной Мыновой нам удалось встретиться только после того, как закончилась официальная часть праздника. Ведь она - хозяйка праздника.

Елена Александровна рассказала нам о сегодняшнем дне Брейтовского района.

- Брейтовский район - это достаточно востребованное место для проживания. Фактическое число живущих здесь людей в полтора-два раза превышает количество коренных жителей. Очень много иногородних. Людей привлекает красивая природа, тишина, чистый воздух…

Елена Александровна МыноваФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Брейтовский район богат природными ресурсами. У нас есть лес и, соответственно, деревообработка. За последние пять лет эта отрасль сильно развилась. На высоте -рыбодобыча. Причем, помимо своей, наши предприниматели перерабатывают и привозную рыбу. Недра дают нам песок, щебень, гравий, глину.

Что касается сельского хозяйства, на территории района выращиваются овощи - морковь, картофель, свекла. Возродилось овцеводство: восстанавливается порода романовских овец. Работают птицефабрика, ориентированная на производство яйца, и предприятие по выращиванию бройлеров «Старатель». В целом по выпуску сельхозпродукции мы опережаем соседей - Некоузский и Мышкинский районы.

Мы стараемся участвовать во всех инвестиционных программах, особенно в социальной сфере. Это и ремонт клубов, и учреждений образования, и создание доступной среды.

К сожалению, несмотря на все это, наш бюджет - дотационный. Доля собственных доходов в нем составляет всего 8%. Это зависит не от нас, а от политики государства, от законодательной базы, определяющей такое распределение налогов, которое не способствует интенсивному развитию района. К тому же к нам не идут крупные промышленные инвесторы, так как в районе нет газа.

Хочу отметить, что зимой мы пережили серьезную аварию отопительной системы. Поэтому сейчас приоритеты отдаем сфере ЖКХ. Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить жителей Брейтова за понимание и терпение, с которыми они переносили все неудобства, доставленные им в ходе восстановительных работ.

В этот день от всего сердца хочу поздравить односельчан с праздником! Это праздник тех, чьим трудом Брейтово развивалось все последние годы, и тех, кому еще предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

День поселка для всех стал настоящим семейным праздниковФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Брейтово — заповедный край

Брейтовская земля гостеприимно встречает гостей. Для рыбаков и охотников здесь созданы все условия. О работе рыболовно-охотничей базы «Заповедный край» рассказывает ее директор Сергей Анатольевич Махотин:

- Рыболовно-охотничья база «Заповедный край» расположена в селе Прозорово в сосновом лесу на берегу Рыбинского водохранилища.

Работаем мы уже 15 лет (2 июля как раз отметили очередной день рождения), предлагаем полный спектр услуг - комфортабельное проживание в кирпичной двухэтажной гостинице на 18 мест, а также в отдельно стоящих коттеджах, летних домиках на территории базы и на причале, а также в палаточном лагере. Общая вместимость — до ста человек одновременно.

Для организации питания в домиках оборудованы кухни, в палаточном лагере есть специальные площадки и кострища.

Предлагаем организацию активного отдыха, рыбалки и охоты. Для этого у нас имеется все необходимое — два участка на Рыбинском водохранилице под спортивный лов, более десятка лодок и катеров вместимостью до 4 человек, спининги, другое снаряжение. В сопровождении работают опытные егеря.

В зимнее время предоставляем катера на воздушной подушке, снегоходы, организуем сафари на снегоходах по лесу.

На территории базы также имеем свою экоферму, где разводим коров, баранов и поросят на мясо. А также занимаемся производством копченой рыбы.

«Лесной Берег»: эко-ферма в брейтовском лесу

Под защитой нетронутого леса на берегу реки Сить, вдали от цивилизации, в тишине и покое располагается загородный комплекс «Лесной Берег». Это место идеально как для счастливого семейного отдыха, так и для веселых корпоративных мероприятий, не требующих постороннего глаза.

Как рассказывает сам владелец базы Дмитрий Валерьевич Радченко, изначально этот уголок нетронутой природы предназначался для его собственного отдыха от городской суеты. Но место оказалось настолько привлекательным, что стали приезжать друзья, знакомые, знакомые знакомых, и так постепенно пришла идея построить базу отдыха. Сначала ориентировались на рыбаков и охотников, но люди стали приезжать семьями, привозить детей и родителей, оставаться надолго, ведя по сути дачный образ жизни.

Недавно родившийся детеныш швейцарской черномордой овцы никого не оставит равнодушнымФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Сейчас территория самого комплекса занимает порядка 7 га. Но поскольку вокруг находятся не соседние базы, а непроходимые леса, заборов здесь нет, и говорить об ограниченном пространстве просто не приходится.

Гостей ждут 3 коттеджа-таунхауса на 6 апартаментов вместимостью до 6 человек, построенные в стиле шале. В номерах оборудованы современные кухни с вытяжками, холодильниками, плитами, стиральными и посудомоечными машинами. Теплые стены и система отопления (микроклимат в коттедже можно регулировать по собственному вкусу) позволяют пользоваться домами вне зависимости от времени года. Планируется, что уже в этом году на базе появятся еще три благоустроенных коттеджа.

На территории есть большая беседка-веранда с мангалом и коптильней, костровище для вечерних посиделок у огня на излучине реки, бассейн и песчаный пляж с лежаками, пристань с бесплатными лодками и катамаранами для катания, поле для игр на свежем воздухе (бадминтон, волейбол), тир для стрельбы из арбалета, лука и метания ножей, детская площадка, охраняемая автостоянка. Зимой - каток, прокат лыж и снегоступов, прогулки и рыбалка на снегоходах. Имеется также шикарная деревянная баня в форме бочки с подогреваемой уличной купелью фурако из кедра и выходом в реку летом или прорубь зимой.

При движении индийские бегунки становятся похожи на людей - длинное тело они держат строго вертикальноФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Для тех, кто не любит готовить сам, работает ресторан. Профессиональный повар приготовит любые блюда по предварительному заказу из экологически чистых продуктов, а из соседних деревень по желанию гостя доставят свежие яйца, творог и коровье молоко. Именно коровье - потому что козье, можно сказать, прямо под рукой: по территории комплекса гуляют около десятка коз и три ламы-альпаки, смешно подстриженные «под пуделя».

Гостям, которые любят путешествовать и узнавать что-то новое, предлагаются эксклюзивные экскурсии по местным достопримечательностям - целебный источник Прощеный ручей, огромный валун, использовавшийся нашими предками для языческих обрядов,

Высокое качество сервиса подтверждается независимыми отзывами на сайте Booking.com, где комплекс стабильно имеет оценку выше 9 баллов.

Однако основной «фишкой» комплекса стали не рыбалка или органические продукты, а контактная эко-ферма. Идея родилась случайно: увидев, что туристы, а особенно дети, долго и с видимым удовольствием общаются с животными, Дмитрий Радченко решил пополнить свой мини-зоопарк редкими животными. Теперь на эко-ферме помимо коз нескольких пород и лам живут индоутки, похожие на худых пингвинов индийские бегунки, гуси, черные корейские свиньи и курчавые венгерские мангалицы, китайский вислоухий поросенок, сильно смахивающий на маленького шарпея, обладательница шикарного кудрявого руна - черномордая швейцарская овца с только что родившимся ягненком и другие животные. Большинство их них - те, что постарше и не представляют опасности для окружающих, - свободно бродят по всему комплексу. А вот малыши живут в специальном загоне под присмотром ветеринара и специально обученных сотрудников. Здесь же сидит «под арестом» козел Василий, отличающийся повышенной бодливостью и страстной любовью к женскому (козьему) полу.

«Лесной берег» ждет своих гостей и готов предоставить каждому услуги по вкусу.

Возрождение романовской овцы

ООО «Полет», возглавляемое Алексеем Алексеевым, занимается разведением и выращиванием племенных овец и считается одним из крупнейших хозяйств в Ярославской области по разведению овец романовской породы.

Алексей Алексеев начал заниматься овцеводством около восьми лет назад. Тогда в стаде насчитывалось всего лишь 48 голов.

-Купили ферму за недорого, наняли двух женщин, сделали ремонт. Привели овечек и началось», - с улыбкой вспоминает о тех временах Алексей Владимирович. Бизнес строился тогда на обычной продаже мяса частникам.

Однако довольно скоро молодой предприниматель нашел свою специализацию - сосредоточился на племенной репродукции романовской породы. Ведь романовская овца - это и ценный мех, который отлично согреет в холода, и вкуснейшее мясо. Сейчас в стаде около полутора тысяч отборных животных, призванных возродить ценную породу. Содержатся овцы на фермах на базе одного из бывших колхозов в отдаленном уголке района.

Возрождая романовскую породу овец, Алексей Алексеев не только успешно строит свой бизнес, но и поднимает престиж областиФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Романовские овцы из Брейтова пользуются большой популярностью и востребованы по всей стране. Покупатели приезжают из Кемерова, Перми, Подмосковья, Карелии. Берут в основном по 20-100 голов для частных хозяйств.

Конечно, помимо основного вида деятельности - выращивания на продажу племенных животных, приходится заниматься и другими, теперь уже попутными вещами - в том числе и стрижкой. А ведь, как предполагают, само рождение Брейтова обязано развитию в XVII веке ткачества, в котором широко применялась шерсть овец.

Выращивать животных - нелегкий труд, поэтому даже День поселка для Алексея Алексеева не повод расслабиться. Несмотря на то, что нам удалось пообщаться с ним буквально на ходу, руководитель ООО «Полет» попросил нас передать от него искреннее поздравление с праздником, самые добрые пожелания односельчанам и процветания чудному Брейтовскому краю.

Артак Мирзоян: «Брейтово стало мне родным»

Поздравляя односельчан с Днем поселка, глава Брейтовского сельского поселения Андрей Перов особо отметил то, что для развития стране необходимы люди с активной гражданской позицией. Активным во всем - в спорте, в бизнесе и в общественной жизни - является житель Брейтова предприниматель Артак Мирзоян.

Семья Мирзоян всегда готова принять участие в жизни родного поселкаФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Судьба Артака Мирзояна богата на крутые повороты. В Брейтово он попал еще в годовалом возрасте, так что по праву считает себя коренным жителем Брейтовского района. Садик, школа - как у всех местных ребятишек. Окончил педагогический университет им. К.Д. Ушинского в Ярославле, факультет физической культуры. Затем 6 лет работал там же, в университете. Воспитал четырех кандидатов в мастера спорта по силовому троеборью (пауэрлифтинг), двое из которых вышли в мастера, причем один - даже международного класса.

Однако посвятить себя спорту целиком не удалось. Уже с 19 лет Артак активно помогал родителям, ведущим свой бизнес в Брейтове. К слову, это именно его отец Мирзоян Роберт Ишханович вместе с супругой Сатеник Григорьевной первыми в Брейтовском районе рискнули и открыли свой строительный кооператив «Луч» еще в начале перестройки. Благодаря деятельности данного кооператива было построено большинство дорог и ферм в Брейтовском районе.

Совмещать работу с учебой и тренировками Артаку было нелегко. Но совместная поддержка братьев Мгера, Артака и Артура позволила родителям расширить сферу деятельности, и сейчас семейный бизнес охватывает множество направлений: стройматериалы и бытовая техника, корпусная и мягкая мебель, строительство и многое другое.

Вот, к примеру, магазин «Светлана». Он работает в Брейтове уже полтора десятка лет - сначала как вещевой, а затем специализированный по продаже стройматериалов. Магазин пользуется заслуженной популярностью у местных жителей благодаря широкому ассортименту и хорошему качеству товаров.

Несмотря на молодость, Артак Робертович не остается в стороне от общественной жизни ставшего родным поселка, как и вся армянская диаспора в целом. Артак Мирзоян с гордостью рассказывает о том, что дети из армянских семей, занимающиеся в детской школе искусств, недавно побывали в Туапсе на конкурсе-фестивале «Я могу», где заняли призовые места. Да и в самом Брейтове ни один концерт без них не обходится. Во время коммунальной трагедии, когда зимой случились серьезные перебои с отоплением, от семьи предпринимателей Мирзоян были предоставлены администрации района тепловые пушки, чтобы обогреть наиболее пострадавшие квартиры. Но главное участие в жизни района - это создание нескольких десятков новых рабочих мест для жителей Брейтова. А в планах - идея открытия в поселке спортивной секции по силовому троеборью.

Ольга Тарасова: «Привезем хоть подводную лодку!»

Двенадцать лет снабжает жителей Брейтово стройматериалами на любой вкус и кошелек индивидуальный предприниматель Ольга Геннадьевна Тарасова. Ее магазин на улице Солнечной, известный местным жителям как «Фортуна», предлагает не только стандартный набор, но и поистине эксклюзивные изделия, какие подчас и в столице не увидишь.

Ольга Тарасова обеспечит своим клиентам качественные стройматериалы на любой вкус и кошелекФото: Юлия МИХИЕНКОВА

Торговлей стройматериалами Ольга Геннадьевна занимается уже 12 лет. Начинала практически с нуля. Сейчас из предлагаемых в «Фортуне» товаров можно построить полностью дом - от фундамента до крыши, да еще и внутри отделать так, что любой глянцевый журнал позавидует.

Казалось бы, совсем неженское это дело - торговать стройматериалами: тяжело, пыльно. Но - получается! И очень даже неплохо. Секрет успеха, наверное, в том, что здесь ориентируются в первую очередь на клиента.

- Предлагаем все - хоть подводную лодку привезем, только заказывайте! - шутит Ольга Геннадьевна. Но ведь в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Здесь можно заказать практически все для строительства и ремонта - деревянные и железные детали и конструкции, разные виды кровли, материалы для стен и мебели. Если нужно, найдут и привезут изделия нестандартных размеров. А при желании доставят товар прямо к дому: внутри Брейтова бесплатно, по району - за символическую плату порядка 200 рублей. Именно это оптимальное соотношение качества обслуживания и доступной цены и привлекает клиентов, многие из которых становятся постоянными покупателями. Активно обращаются в «Фортуну» и муниципальные учреждения, - ведь здесь всегда пойдут навстречу и, если надо, даже подождут с оплатой.

Сама Ольга Геннадьевна - человек веселый и эмоциональный. Ее оптимистичный подход проявляется во всем. Первое, что бросается в глаза при посещении магазина, - деревянные резные карнизы. Такие ажурные рисунки способны любой дом превратить в сказочную избушку. Выпиливают их под Ярославлем и могут на заказ изготовить любой длины.

Еще одна «находка» с перспективой на еще только формирующийся спрос - светильники на основе светодиодов, позволяющие существенно - в разы - экономить на оплате электроэнергии.

Существует при магазине и свое производство. Из оцинкованного металла с полиэстерным покрытием на специальном станке по размерам клиента изготовят практически любое изделие - конек на забор, отлив для окна, зонтик для трубы, да и саму трубу. Причем небольшие изделия изготовят, как говорится, «не отходя от кассы». Такая мастерская - одна на всю округу. Обслуживает не только Брейтовский район, но и Некоузский, Мышкинский и даже Тверскую область.

При этом Ольга Геннадьевна - не только успешный предприниматель. Она принимает активное участие в патриотическом воспитании местной молодежи, являясь постоянным спонсором поискового отряда военно-патриотического клуба «Стратилат».

Вот уже шесть лет члены клуба - ученики брейтовской средней школы - ежегодно принимают участие в Вахте памяти, которая проводится в Волгоградской области с целью поиска, установления личности и захоронения с воинскими почестями солдат и офицеров, погибших в ходе Сталинградской битвы. Инициатором и вдохновителем поисковой работы стал Алексей Леметин. Неслучайно в этом году решением Министра обороны России Сергея Шойгу он награжден Знаком отличия за активное участие в поисковом движении.

- Я познакомился с поисковиками из Волгограда случайно, наткнулся на сайт в Интернете, - рассказывает Алексей Борисович. - Сам езжу несколько раз в год, на разведку и осмотр площадок. Детей вывозим летом, когда уже определен фронт работ. Организуем на месте палаточный лагерь, где живем и работаем 10 дней. Из таких поездок ребята возвращаются другими, становятся как будто старше, серьезнее, ведь они напрямую соприкасаются с историей своих дедов и прадедов. Так, за вахту в прошлом году отрядами из разных городов было найдено и захоронено 130 бойцов - защитников Сталинграда. Среди самых активных поисковиков - ученики брейтовской средней школы Алексей Маслеников, Семен Карпов, Лиза Тугина, Диана Шурупова, Аня Беляева, выпускники - Никита Френкель и Елена Тарасова, курсант Ярославского ВЗРУ ПВО Александр Зубов и другие ребята.

А возможными становятся такие поездки как раз благодаря спонсорам. Ольга Тарасова помогает ребятам из «Стратилата» и деньгами, и продуктами, и палатками, - словом, чем только может. Ведь хозяйка «Фортуны» знает: в жизни, как и в бизнесе, везет тому, кто везет. И таких людей нужно поддерживать.