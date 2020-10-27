«Поставить диагноз на дому было невозможно»: в Иванове педиатра с 25-летним стажем обвиняют в смерти ребенка

Обвинение требует для педиатра два года колонии общего режима Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иванове на скамье подсудимых окажется участковый педиатр детской поликлиники №10 с 25-летним стажем Любовь Яровикова. Врач обвиняется в неоказании помощи, повлекшем смерть больного.

Инцидент произошел весной 2018 года. 23 апреля около 11 часов дня педиатр пришла на вызов к восьмилетнему мальчику. Ребенка лихорадило пятые сутки. Выяснилось, что приходивший к нему ранее врач поставил диагноз ОРЗ. Любовь Яровикова, осмотрев мальчика, диагностировала ОРВИ, выписала лекарства и ушла к следующему пациенту.

Спустя несколько часов больному стало хуже. Мама не смогла дозвониться до скорой. Сделать это удалось только папе с работы. Бригада медиков приехала около 16 часов. Но было уже поздно. Мальчик умер. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал острый миокардит на фоне дисфункции иммунной системы. По словам экспертов, данное заболевание может протекать очень быстро и диагностировать его в домашних условиях невозможно. Даже при его выявлении и срочной госпитализации шансов на спасение практически нет.

После случившегося мама умершего ребенка написала заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако проведенные экспертизы показали, что причинно-следственной связи между действиями врача и смертью мальчика нет, повода для госпитализации не было, как и не было возможности установить диагноз амбулаторно. Возбужденное дело переквалифицировали на статью «Оставление в опасности», а в августе 2019 года статью изменили еще раз - «Неоказание помощи больному». В настоящее время расследование завершено. Обвинение требует для педиатра, которая продолжает работать в поликлинике №10, два года колонии общего режима.

В поддержку врача жители города создали петицию, адресовав ее губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Люди требуют от главы региона справедливого рассмотрения дела.

- Доктора Яровикову обвиняют в неоказании помощи ребенку, хотя помощь была оказана в полном объеме. Несправедливо обвинять врача в смерти мальчика только потому, что она была последняя, кто пришел на вызов. Почему родители бездействовали, когда их ребенку стало хуже, ждали скорую помощь, а не бежали в областную больницу, которая, благо, находится через дорогу? Мы хотим справедливого суда над нашим педиатром! Нам очень нужна Любовь Владимировна в поликлинике на нашем участке, потому что мы ей доверяем, считаем ее компетентным и опытным врачом! - пишут авторы петиции.

Суд рассмотрит дело врача-педиатра уже в эту пятницу, 30 октября.