Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 октября 2020 года: госпитализировано 1,5 тысячи ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10933 (+108)

Всего выздоровлений: 9816 (+131)

Умер: 58 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Количество заболевших коронавирусом ярославцев за сутки увеличилось на 108 человек. Сегодня впервые за несколько дней число выздоровевших немного превышает число заболевших. Выписался 131 житель региона.

На инфекционных койках в перепрофилированных больницах находятся 1512 пациентов: 454 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1058 с типичной клиникой COVID-19. На карантине – 3519 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5181;

Рыбинск – 1702;

Ростовский МР - 693;

г.о. Переславль-Залесский - 571;

Тутаевский МР - 484;

Ярославский МР - 398;

Гаврилов-Ямский МР – 308;

Рыбинский МР - 254;

Угличский МР - 236;

Борисоглебский МР - 199;

Пошехонский МР - 173;

Некрасовский МР -169;

Даниловский МР 119;

Некоузский МР - 104;

Мышкинский МР - 99;

Большесельский МР - 92;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 26.