Черный котяра лаской и хитростью прописался в костромском приюте

Кот облюбовал мясную лавку и погрыз целую палку колбасы. ФОТО: группа "Право на жизнь. Кострома" ВКонтакте

История появления черного красавца Гелерея в костромском приюте "Право на жизнь", как пишут волонтеры, и веселая, и грустная одновременно. Если бы не акция по сбору кормов для обитателей приюта, не известно, как бы дальше сложилась судьба четвероногого хитрована, который как знал, к кому надо "обращаться" за помощью.

- Куратор как обычно пришел за три часа до начала мероприятия, чтобы все подготовить. Перекинулись парой слов с охраной, охранник и говорит: "Вот к вам и первый посетитель". Обернулась куратор и видит такую картину: к ней вальяжной походкой подходит черный кот и начинает тереться о ноги, - рассказывают о знакомстве с Галереем в группе "Право на жизнь" ВКонтакте.

Чуть позже волонтеры узнали, что судьба у красавца не завидная: его выкинула из сумки какая-то женщина еще неделю назад, и он поселился в магазине. Кот-коммерсант облюбовал мясную лавку (ну не в магазин одежды же ему идти?) и съел, а точнее, погрыз целую палку колбасы. За это его собирались выкинуть на улицу, но по счастливой случайности в торговый центр пришли волонтеры. К ним и обратились сотрудники некоторых магазинов просить за котика.

- И нам ничего не оставалось делать, как забрать этого красотуна в приют. Так и ехали - ваши подарки и кот, - рассказала сотрудники приюта.

На новом месте жительства Галерей ведет себя идеально: ходит в лоток, с другими обитателями в конфликты не вступает. Ему уже сделала первую прививку, кот кастрирован. Если заинтересовались этим черным хитрецом, звоните 8(4942)50-43-22 или +7950-249-93-22 (с 09:00 до 19:00).