В Ивановской области ежедневно госпитализируют 125 пациентов с CIOVID-19

Специалисты говорят о росте заболеваемости. ФОТО: Дмитрий РЫЖАКОВ, правительство Ивановской области

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Ивановской области составил 34%: с 19 по 25 октября 1965 новых случаев, в то время, как неделей ранее их было 790. В октября прошлого года в это же время заболели лишь 97 ивановцев. По словам руководителя регионального департамента здравоохранения Артура Фокина, по сравнению с 2019-м рост произошел более чем в 11 раз.

Как отметил глава облздрава, увеличилось и количество суточных госпитализаций. В среднем ежедневно в стационар попадают 125 жителей Ивановской области.

- Цифра эта, к сожалению, каждый день растет. Госпитализация проводится в случаях проявления пневмонии, если поражены более 50% легких и есть признаки дыхательной недостаточности, общая интоксикация организма, а также в иных случаях, когда требуется стационарное лечение. Например, объем поражения легочной ткани может быть минимальным, до 10-15%, но при этом тяжесть состояния обусловлена сопутствующими заболеваниями – декомпенсацией сахарного диабета, сердечной недостаточности. То есть показания к госпитализации определяются индивидуально. Болезнь протекает у всех по-разному, – уточнил Артур Фокин.

За минувшие сутки в Ивановской области коронавирусом заболели 110 человек. В стационарах находятся 1758 пациентов, в том числе на к5ойках с кислородом - 1054, на аппаратах ИВЛ - 55. Свободны 165 коек.

Выписано за день лишь два человека. Летальных случаев за сутки не зафиксировано.

В поликлиниках региона приостановлена диспансеризация и профосмотры взрослого населения, но можно сделать вакцинацию. В медучреждениях помощь оказывается только по заболеваниям.