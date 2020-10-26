В Ярославской области занято почти 80% коронавирусных коек

Больных с COVID-19 принимает 21 медицинское учреждение Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области на сегодняшний день, 26 октября, занято 76% коек, перепрофилированных под COVID-пациентов. Всего создано 1997 таких коек. По данным оперштаба региона, сейчас госпитализировано 1495 ярославцев: 456 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные - с типичными признаками болезни.

Почти две тысячи коек - это еще не предел, департамент здравоохранения и фармации продолжает готовиться к увеличению больных с COVID-19. И не удивительно: за последнюю неделю ежедневный прирост зараженных коронавирусом не опускается ниже отметки в 100 человек. А с выздоровлениями то густо, как, например 21 и 24 октября, когда выписались сразу по 117 ярославцев, то почти пусто: сегодня сообщили лишь о четырех вылеченных пациентах. И это при 114 заболевших за сутки.

С 26 октября приостановлена госпитализация пациентов в терапевтическое отделение больницы №9. Их будут направлять в Центральную городскую больницу. Также в девятке перестали госпитализировать мужчин - урологические пациенты направляются в Областную больницу. А больные неврологического профиля - в больницу №2.

к 1 ноября в больнице №9 будет открыто 200 коек для больных с COVID-19 и подозрением на него.